Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi batte Davidovich Fokina e vola ai quarti dell'Atp 500 di Dallas

Grande risultato di prestigio per Matteo Arnaldi che accede ai quarti di finale nel torneo Atp 500 di Dallas, negli Stati Uniti. Matteo sempre in controllo della gara, ha dimostrato ulteriori miglioramenti sia in fase difensiva che offensiva.

Spettacolari i suoi recuperi su palle impossibili con punti realizzati dalle posizioni più difficili ed improbabili. Il risultato finale, 6/1 6/3, sullo spagnolo Davidovich Fokina fotografa bene l’andamento della gara, un primo set in pieno controllo e un secondo set risolto con il break al settimo gioco, per una durata di partita di soltanto un'ora e 7 minuti.

All’angolo del campione di Sanremo, Matteo Civarolo, direttore del Sanremo Tennis Team e Filippo Ferraris, preparatore atletico dello stesso team che sui campi del circolo Tennis Sanremo guidano una delle più titolate scuole tennis della Liguria.