Trofeo FITP 2025: pubblicate le classifiche Assoluto e Giovanile, settimo posto per il TC Finale

Sono state ufficialmente pubblicate le classifiche del Trofeo FITP 2025, sia per la categoria Assoluto sia per quella Giovanile. I riconoscimenti vengono assegnati in base al piazzamento dei Circoli nella graduatoria nazionale, stilata tenendo conto dei punteggi ottenuti nei campionati a squadre giovanili.

Nella classifica del Trofeo FITP Giovanile a chiudere al primo posto è stata la Società Canottieri Casale, che si è confermata al vertice grazie ai risultati complessivi ottenuti dalle proprie formazioni.

Per quanto riguarda la Liguria, da segnalare l’ottimo settimo posto del Tennis Club Finale, prima società ligure in graduatoria con 50 punti. Un piazzamento di rilievo che certifica il buon lavoro svolto a livello giovanile.

Seguono in classifica le altre società liguri: il Park al sedicesimo posto, il Tennis Club Santa Margherita Ligure in cinquantesima posizione e il TC Genova 1893 al cinquantatreesimo posto, completando così il quadro regionale all’interno della graduatoria nazionale.