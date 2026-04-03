Tennis | Scatta all'Hanbury di Alassio la 57ª edizione degli International Championships of Italy for Seniors

Alassio accoglie la 57ª edizione degli International Tennis Championships of Italy for Seniors, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama internazionale dedicato al tennis veterano. Da oggi al 12 aprile, i campi in terra rossa dell’Hanbury Tennis & Padel Club tornano così ad animarsi con centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in un contesto unico per tradizione e fascino. Sono 416 gli iscritti in rappresentanza di 31 nazionalità, con partecipanti provenienti anche da Stati Uniti, Brasilee Giappone.

Nato dall’intuizione di Edoardo Rosso e Quinterio Arnaldi, il torneo rappresenta una delle competizioni più longeve in Italia e continua a richiamare partecipanti di altissimo livello da numerosi Paesi europei e da altri continenti, affiancati da una nutrita rappresentanza italiana. Un mix che contribuisce a mantenere vivo lo spirito cosmopolita che da sempre caratterizza il torneo. In programma vi sono anche in questa edizione le categorie di singolare e doppio – maschile, femminile e misto – con fasce d’età che spaziano dagli Over 30 fino agli Over 85.

Patrocinata dall’International Tennis Federation e dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, la competizione assegna punti validi per il ranking mondiale, rendendola particolarmente ambita dagli appassionati che possono così unire l’esperienza sportiva al piacere di soggiornare nella Riviera ligure.

A fare da scenografia all’evento è l’inconfondibile Hanbury Tennis&Padel Club, immerso in un parco di oltre dodicimila metri quadrati. I suoi campi, circondati dal verde e dalla tranquillità della collina, affiancano la storica club house in stile coloniale che conserva intatto il fascino degli anni Venti. Fondato da Sir Daniel Hanbury negli anni Venti del secolo scorso, il circolo è diventato nel tempo un punto di riferimento per gli amanti del tennis, ospitando campioni di fama internazionale e continuando ancora oggi a essere teatro di eventi di grande prestigio.

“La passione per il tennis non conosce età – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - e, in un luogo unico per fascino e storicità come l’Hanbury Tennis Club, questo periodo dell'anno rappresenta uno dei momenti più suggestivi per vivere appieno la magia dello sport. Questa manifestazione di così grande rilievo costituisce una tradizione di grande prestigio per il nostro territorio e contribuisce a promuovere Alassio a livello internazionale. Un caloroso benvenuto a tutti gli atleti e un sincero ringraziamento alla famiglia Skordis per il costante impegno nel portare avanti questa eccellenza sportiva”.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.hanburytennisclub.it e i canali social dell’Hanbury Tennis Club.