Calcio, Pontelungo. Chariq, Delfino e Sfinjari, tre firme di qualità nel successo sull'Argentina

l Pontelungo vince e fa altri tre goal, questa volta a cadere sotto i colpi degli uomini di Zanardini è l’Argentina Arma.

A sbloccare la sfida nel primo tempo è Chariq che arriva perfettamente a rimorchio su un cross all’indietro di Delfino. Nella ripresa è l’autore dell’assist a trovare la gioia del goal, Ardissone lavora bene un pallone, lo crossa in mezzo per il compagno che segna anche grazie ad una deviazione. Il tris lo segna il solito Sfinjari che conquista un pallone sulla trequarti, entra in area e scarica in rete il goal che chiude la sfida.

Ancora una prova convincente che tiene alto il morale in vista del big match di domenica prossima al “Riva” contro la capolista Carcarese.



PONTELUNGO - ARGENTINA 3-0

Marcatori: 33’ Chariq, 74’ Delfino, 90’ Sfinjari.

Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio (73’ Pollero), Corciulo, Farinazzo, Delfino (79’ Destito), Marquez (70’ Asteggiante), Trucchi (46’ Ardissone), Sfinjari, Chariq (60’ Rocca).

A disposizione: Orru, Gerini, Badoino A., Ferrari M.

Allenatore: Zanardini



Argentina: Ventrice, Mamone, Caffi (42’ Elettore), Bestagno, Semati, Di Felice, Daddi, Dito (55’ Capozucca D.), Guastamacchia, Oddone, Amoretti.

A disp.: Bregliasco, Iezzi, Orengo, Grisolia.

Allenatore: Ct (Biffi R. squalificato)

Arbitro: Thomas Cambiaso di Imperia.