Calcio | Seconda Categoria. Sabato ricco di anticipi, il girone A volge al termine

GIRONE A
La regular season per sei squadre terminerà oggi.
L'Argentina Arma, regina incontrastata del gruppo ponentino, ospiterà la Carlin's Boys
Da definire la lotta per il secondo posto, con la Villanovese che dovrà superare il Camporosso Under 21 per rimanere a ridosso della Vallecrosia Academy, avversaria odierna del Borghetto.
GIRONE B
Penultimo appuntamento per Carcarese Under 21 e Giusvalla.
I ragazzi biancorossi proveranno a far proseguire il loro ottimo momento ospitando alle 18:00 il Giusvalla.