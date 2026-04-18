Calcio | Prima Categoria B. Sarà un sabato concentrato sull'intero genovesato

Non ci saranno squadre savonesi impegnate nel programma odierno del Girone B di Prima Categoria.
Il sabato si concentrerà tutto sul genovesato, con confronti importanti sia nella fascia alta che in coda.
Voltri - Bolzantese, in programma alle 14:30, si configura come un vero spareggio per il quinto posto, seppur non utile per raggiungere i playoff.
A seguire, alle 15:00, un tris di incontri con Multedo e Rabona impegnate sui campi di Rossiglionese e Old Boys Rensen, mentre Valsecca - Dinamo Apparizione catalizzerà le attenzioni per la corsa salvezza.