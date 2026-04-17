Calcio | La Nolese ringrazia i propri tifosi dopo la finale di Coppa: "E' la testimonianza di quanto sia amato questo club"

Più di cento tifosi biancorossi hanno voluto presenziare al Baciccia Ferrando per spingere la Nolese verso la conquista della Coppa Liguria di Seconda Categoria. Un'impresa che non è riuscita, ma l'affetto dimostrato dai sostenitori ha rappresentato la perfetta cartina tornasole della crescita del club. Ora l'attenzione si sposta al match di Mallare, contro la Rocchettese, determinante per la promozione in Prima Categoria

"La Polisportiva Nolese desidera esprimere - si legge nel comunicato - un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e calore alla finale di Coppa Liguria. La presenza di oltre cento sostenitori al nostro seguito è stata per noi motivo di grande orgoglio e testimonia quanto questa squadra sia amata e sostenuta.

Siamo naturalmente dispiaciuti per non essere riusciti a raggiungere l’obiettivo finale, un traguardo che il nostro pubblico avrebbe senza dubbio meritato. Tuttavia, l’energia, la passione e il supporto ricevuti rappresentano per noi una vittoria altrettanto importante.

Un grazie sincero va anche a tutte le persone che si sono interessate alla squadra, a chi ha chiesto informazioni, a chi ci ha seguito da vicino o da lontano: è stato davvero bello vedere riaccendersi una passione che, in realtà, non si era mai spenta.

Ringraziamo inoltre il Comune di Noli per la vicinanza dimostrata e per il prezioso supporto nella promozione e divulgazione dell’evento.

Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi importanti appuntamenti di campionato: vi aspettiamo numerosi a Mallare e poi in casa contro la Rocchettese. Due partite fondamentali che potrebbero regalarci un traguardo atteso da ben 47 anni".