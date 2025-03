Football Americano. Entusiasmo a mille in casa Pirates, domenica arrivano i Giaguari Torino

E adesso? Dopo la prima storica vittoria in IFL dei pirati contro i Lazio Marines, gli addetti ai lavori si avvicinano al front office e al coaching staff pirata con una sola domanda: e adesso?

Categorica la risposta del GM Meini e dell’ head coach Giuso Delalba: Lavorare, lavorare e lavorare. Fino a domenica sera il gruppo ha goduto delle imprese sul gridiron che ha portato alla vittoria dopo l’overtime, ma dal lunedì mattina si volta subito pagina e inizia un nuovo capitolo. Testa bassa sulla difficile gara interna di week 5.



Domenica 16 marzo infatti i vari Raffaelli, Bologna, Querzola e i fratelli Fiammenghi saranno ancora protagonisti al Pirates Field che regalerà, oltre a grande football, ancora una domenica pomeriggio uggiosa. Questa volta scenderanno ad Albisola superiore gli imbattuti Giaguari Torino che viaggiano ad una media punti fatti e subiti strabiliante, con 99 punti messi a referto e soltanto 28 concessi.



Tra tutti i giaguari Serra e il DB/WR McCarthy da tenere sotto controllo dalla secondaria del “black wall”.

In casa Pirates qualche infortunio che limita le sessioni di allenamento di alcuni giocatori, ma nell’ aria si respira sia la felicità, per aver regalato una “Win” a tifosi e presidente, ma anche la consapevolezza che nulla è stato fatto e la strada verso il bel football e magari verso anche un tabellone a fine gara sorridente, é appena iniziata.



Mentre in casa Torino si tratta della prima trasferta stagionale, per i pirati seconda “at home” consecutiva, le quali potranno dare quel segnale che tutti i tifosi di football liguri stavano aspettando, ovvero se la famosa mentalità pirata é sempre la stessa. Quella che lo scorso anno ha regalato la “perfect season” in IFL 2 e che ora ha già battuto Lazio nella seconda apparizione nella massima serie. Lazio comunque squadra ostica con “pezzi” pregiati a roster.

Appuntamento alle 14.30 sugli spalti del Pirates Fiel, tra musica e buon football e per chi proprio non potesse assistere dal vivo allo spettacolo della week 5 IFL, potrà godersi la gara da casa con collegamento live su FIDAF.TV dalle 14.20

Giorgio Bianchini, Ufficio stampa Pirates 1984