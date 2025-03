Ci sono ancora 90 minuti da giocare, questa volta in casa del Busalla, ma il Ceriale ha posto le prime basi per poter puntare all' approdo nella finalissima regionale di Coppa Italia Promozione.

E' stata una buona prova quella dei biancoblu di Mambrin, ieri sera, con il punto esclamativo posto nella ripresa da Edward Molina.