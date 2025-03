Giudice Sportivo, Prima Categoria. Multe e squalifiche pesanti per la Spotornese, tutti i provvedimenti nei gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 175,00 - SPOTORNESE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso i quali, all'inizio della gara esplodevano 3 petardi gettandoli a ridosso del rdg ed accendevano dei fumogeni; l'accensione dei fumogeni si ripeteva all'atto della segnatura delle 2 reti. Per aver consentito, a fine gara, l'ingresso in campo di due propri dirigenti non in distinta, che rivolgevano minacce al ddg (sanzione attenuata per essersi il Dirigente Responsabile scusato con il ddg).

Euro 50,00 - SCIARBO & COGO CALCIO ASD

Per la mancanza del tabellone numerico per le sostituzioni.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 8/5/2025

CIVITANI GIANLUCA (SPOTORNESE CALCIO)

SARDO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

A fine gara, pur non essendo in distinta, entravano con un altro dirigente sul tdg ed entrambi rivolgevano minacce al ddg trattenuti dai dirigenti della società ospitante, continuando a minacciarlo anche fuori dal tdg e rivolgendogli espressioni ingiuriose.

FINO AL 10/4/2025

CROCE CORRADO (SPOTORNESE CALCIO)

FINO AL 27/3/2025

PARODI IVAN (BOLZANETESE VIRTUS)

BONVENTI LUCA (COGORNESE)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/3/2025

GERUNDO MARIO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)

SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEBERNARDI MAURO (BOLZANETESE VIRTUS)

PUGGIA ENRICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

GERUNDO MARIO (SPOTORNESE CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)

Minacciava il ddg dicendogli che lo avrebbe aspettato fuori.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DOUMBIA MONZOMBA (RABONA VIA DELLACCIAIO)

EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)

CASALINUOVO RAFFAELE (SPOTORNESE CALCIO)

METALLA ELVIS (SPOTORNESE CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

BOERO GIOVANNI (SORI)

ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)

BOEMI FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

WINTOUR PHILIP (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BELVISO FILIPPO (SANTERENZINA)

MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (XI INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

TESTONI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAPIRI LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

CROCE RICCARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

LECINI HYSEN (ROSSIGLIONESE)

SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

PERAGALLO PIETRO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CAVIGLIA GIACOMO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

PEUTO ROBERTO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

OCRAN PETER (CADIMARE CALCIO)

IEMMA SEBASTIANO PIO (CASTELNOVESE)

BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965)

CASELLI MANUEL (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CAMARA IBRAHIMA SORY (SANTERENZINA)

MAZZOLA ANDREA VINCENZO (SANTERENZINA)

SESTA MATTIA (SAVIGNONE)

PERRONE EDOARDO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

VACCA CHRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PINTUS MARCO PIETRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

MOZZACHIODI SAMUELE (BRUGNATO 1955)

FRECCERO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

CHIAPPORI FRANCESCO (OLIMPIC 1971)

PIERI EDOARDO (RIOMAIOR 1965)

BRANDA DAVIDE (ROSSIGLIONESE)

ROVANI MATTIA (SANTERENZINA)

FRULLI FABRIZIO (SORI)

VASQUEZ ORTEGA KEVIN JOHAN (SORI)

CHINO LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)





GARE DEL 9/3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 125,00 DEGO CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, posizionati alle spalle delle panchine fuori dal rdg, insultavano e provocavano il ddg e i calciatori avversari. Al termine della gara altri sostenitori insultavano i calciatori avversari e tentavano di aggredirli arrampicandosi alle reti di recinzione del tdg.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/3/2025

RUFFA MASSIMO (PEGLI LIDO FBC)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/4/2025

MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, sostava ancora per circa 1' all'interno dell'area tecnica, urlando al ddg espressioni gravemente irriguardose; al termine della gara, lo aspettava fuori del rdg per dargli la mano e durante la stretta, gliela tratteneva oltremodo, terminando solo quando il ddg tirava indietro lamano con vigore, intimandogli di smetterla. A fine gara si scusava con il ddg per il proprio comportamento, ma pretendeva che egli si scusasse con i calciatori per l'arbitraggio, richiesta non accolta da parte del ddg.



SQUALIFICA FINO AL 10/4/2025

DALMASSO TOMMASO (DEGO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (II INFR)

LUCI CARMELO (OSPEDALETTI CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STABILE MICHAEL (IMPERIESE CALCIO)

Sanzione attenuata per essersi scusato con il D.G. a fine gara.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI FABIO MARIA (ANDORA 1966)

GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)

AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)

METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)

LEGGIO SAMUELE (CAMPOROSSO)

RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)

BRIANO MATTEO (MALLARE)

MARENCO ALESSIO (MALLARE)

GARZON DANIELE (MASONE)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)

FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

GRANDI ALESSIO (CAMPOROSSO)

VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)

BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

PASQUE FILIPPO (IRON FOX AMEGLIESE)

OLIVERI MATTEO (MALLARE)

VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)

BASSI SAMUELE (MASONE)

MACCIO LORENZO (MASONE)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

BARISONE GATTO MANUEL (RIESE)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (XI INFR)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TIOLI ANDREA (COLLI 2024)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)

BARBIERI ALESSANDRO (PEGLI LIDO FBC)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)

MUZIO DANIELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)

SIVORI FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

MUNIZ DE ANDRADE LUCAS (BORGHETTO 1968)

RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (CA DE RISSI SG)

BARONI ANDERSON (IMPERIESE CALCIO)

LEONINI LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

VELEZ ROMERO ANTHONY (LETIMBRO 1945)

DELLA ROSSA ANDREA (MULTEDO 1930)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

CIMIERI ANURA (POLIS. PIEVE LIGURE)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

LAGZDINS AKSELS (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ANDORA 1966)

CANNIZZARO GIOVANNI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

FOLCO VALENTINO (BORGHETTO 1968)

FLORESE FELICE (IRON FOX AMEGLIESE)

ANDREANI DANIELE (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

PECAJ LEDION (RIESE)

CARVISIGLIA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)

CIRAVEGNA NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

VINGIANO NICCOLO (COLLI 2024)

PODESTA LUCA (F.C.LAVAGNA 2.0)

CARUSO GIUSEPPE (LETIMBRO 1945)

OLMI NICHOLAS (LETIMBRO 1945)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)

TESTI JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

MANTI STEFANO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PULERA MATTIA (VADINO FOOTBALL CLUB)