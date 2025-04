Tantissima carne al fuoco nell'ultima puntata di Stadio Aperto.

Ovviamente tanto spazio al Bra e alla matematica promozione in Serie C per la squadra di mister Nisticò, ma anche la separazione tra mister Floris e il Città di Varese ha tenuto banco con la presenza in studio del direttore di Varesenoi.it, Andrea Confalonieri.

Archiviata la corsa al vertice, ora tutti i riflettori si sposteranno sui bassifondi per capire quali squadre riusciranno a preservare la categoria.