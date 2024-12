Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano torna corsara con Carastro e Auteri, obiettivo sprint per chiudere il girone di andata

Torna quasi dopo due mesi al successo esterno la San Francesco Loano, confermando i passi avanti compiuti nell'arco delle ultime settimane.

La vittoria sulla Genova Calcio, nella gara di esordio di mister Mazzocchi, non ha permesso ai rossoblu di lasciare la zona playout, ma con il ritmo e soprattutto le prestazioni messe in campo nell'ultimo mese la squadra di Cattardico ha dimostrato di avere le carte in regola per scalare la graduatoria.

Mattatori di giornata sono stati Carastro e Auteri, a segno a inizio ripresa e al 77'. A nulla è valso il gol di Bigini arrivato un minuto più tardi, gli ultimi affondi biancorossi non hanno infatti superato Ghizzardi.

GLi ultimi due impegni del girone di andata vedranno i rossoblu davanti al Serra Riccò, prima della sosta, e alla Praese: conquistare l'intera posta in palio sulla carta non è impossibile e permetterebbe a Campelli e compagni di guardare al girone di ritorno con uno stato d'animo ben più leggero.



GENOVA CALCIO - SAN FRANCESCO LOANO 1-2

Reti: 48’ Carastro L., 77’ Auteri, 78’ Bigini



Genova Calcio: Dondero C., Cavalli (41’ Capurro), Riggio, Maisano F., Capotos (46’ Guiffrey), Maresca, Volgger, Fernandes (66’ Petracca Lepera), Oliveri (55’ Previtali), Bigini, Brunozzi (66’ Petitti).

Allenatore: Mazzocchi



San Francesco Loano: Ghizzardi, Oxhallari, Alberto (71’ Leo), Puddu, Balla, Basso (90’ Staltari), Campelli (66’ Buonocore), Bonifazio, Cargiolli, Auteri (81’ Valentino), Carastro L..

Allenatore: Cattardico



Arbitro: Conti di Genova