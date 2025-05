Finale, riecco i "Giochi della Gioventù": sei discipline e oltre 200 studenti in campo al "Borel"

Sei discipline e oltre duecento giovani in campo. E' pronto ad animarsi così domani, martedì 27 maggio, il campo sportivo “Felice Borel” che ospiterà, a partire dalle ore 9:00, i “Giochi della Gioventù del Finalese” che tornano dopo anni per coinvolgere gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Finale.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, segna un momento importante per lo sport giovanile del territorio, richiamando alla memoria le edizioni passate e rilanciando un evento capace di unire attività fisica, socialità e spirito di squadra.

Il programma della giornata prevede diverse discipline: dalla corsa lunga e la staffetta, al salto in alto e in lungo, fino alla prova di resistenza. Tra le novità più attese figura il vortex, un’attività di lancio molto apprezzata dagli studenti per il suo carattere dinamico e divertente.

L’assessore allo sport Valter Sericano e il consigliere alle politiche giovanili Andrea Calcagno hanno seguito fin dall’inizio il progetto, coordinando i lavori e coinvolgendo un comitato tecnico, diversi sponsor e un numero significativo di partecipanti. “Abbiamo creduto da subito nel valore formativo e aggregativo di questa iniziativa – sottolineano – ed è stato bello vedere crescere l’entusiasmo attorno all’evento.”

“Un ringraziamento particolare - continuano - va al CONI sezione di Savona, all’Istituto Comprensivo di Finale Ligure, agli uffici comunali e a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata di sport e condivisione.”