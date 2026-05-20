Touei Chou Finale Ligure | In bacheca grandi risultati al Trofeo di Saluzzo

Domenica 17 maggio 2026 la Scuola di Kung Fu Touei Chou Finale Ligure, Sezione della Polisportiva del Finale, ha partecipato al 12° Trofeo Nazionale Città di Saluzzo PWKA-MSP.

La squadra finalese al completo ha fatto il suo ingresso, con grande entusiasmo, al Palasport di Saluzzo, (Cuneo), dove ha ottenuto stupefacenti risultati, a partire da quelli conquistati dagli atletini più piccoli, fino a quelli più esperti e adulti.



RICCHISSIMO IL MEDAGLIERE CONQUISTATO DAGLI ATLETI PIU’ GIOVANI O AL LORO PRIMO DEBUTTO

Tra i più piccoli, al loro “battesimo” di pedana conquistano ottimi risultati:

Cesare Folchi che ottiene un 4° posto per il combattimento e un 4° posto per la forma a mani nude;

Riccardo Folchi conquista, invece un Bronzo per la forma;

tocca poi a Benjamin Canino, che chiude la gara con un Bronzo per il combattimento e un argento per la forma;

mentre a Marianna Calcagno vanno un Argento per la forma e un Argento per il combattimento.



Tra i ragazzini leggermente più grandi, invece:

Tiziano Amato, ottiene ottimi piazzamenti, sia per il combattimento a mani nude, che per il combattimento con il Duan Bing, l’arma gommata;

mentre, Teresa Briozzo, alla sua prima competizione, nella categoria Esordienti, ottiene un Argento per il combattimento a mani nude e un Argento per quello con il Duan Bing.



Salendo d’età, nella categoria Juniores, tra le ragazze:

Aurora Bruzzone ottiene un Bronzo per il combattimento prestabilito, un Oro per la forma a mani nude e un Argento per il combattimento;

Sofia Bruzzone, conquista un Argento e un Bronzo nelle categorie di forma e un Bronzo per il combattimento.



Tra i ragazzi:

Jacopo Baglietto, conquista due Bronzi per il combattimento e un Oro nella forma a mani nude;

mentre Giulio Cecchini con due Argenti nel combattimento, un Bronzo nella categoria forme ed un Oro nel combattimento con il Duan Bing.



Nella categoria Seniores:

al suo primo combattimento Leonardo Firpo, ottiene un Oro nel combattimento ed un Bronzo nel Duan Bing.



IL MEDAGLIERE SI ARRICCHISCE ANCORA CON I RISULTATI DEGLI ATLETI ESPERTI

Tra gli atleti con più esperienza:

Sophia Albanese ottiene un Argento e un Oro nelle categorie di forma;

Giorgia Amico conquista un Oro, un Argento e un Bronzo nelle forme ed ancora un Oro nel combattimento Duan Bing.

Infine, nella categoria Over 3 livello istruttori:

l’Istruttore Cristian Giordano ottiene due Bronzi nelle forme, un Argento nel combattimento, ed anche un Oro per il Duan Bing.



OTTIMI RISULTATI ANCHE NELLE CATEGORIE DEL TAI CHI

La Scuola Kung Fu Touei Chou, oltre ai corsi di Kung Fu, propone anche corsi di Tai Chi. Dal Trofeo Nazionale Città di Saluzzo anche hanno portato a casa risultati di pregio dalle gare di Tai Chi:

Paola Diana che ottiene nel Tai Chi 16 yang un Argento per la forma a mano nuda e un Argento con la spada;

Luca Badano che ottiene il Bronzo nella categoria a mani nude;

e Dario Vaiarini che sfoggia un Oro nella categoria a mani nude.

gli atleti chiudono quindi con la conquista del Bronzo per la forma di gruppo.



LA SCUOLA KUNG FU TOUEI CHOU ARRICCHISCE IL MEDAGLIERE CON I RISULTATI DELLA CLASSIFICA GENERALE DI SQUADRA

Ognuna delle performance citate, ha permesso alla nostra Scuola Kung Fu Touei Chou Finale Ligure di piazzarsi:

al terzo posto nella classifica generale per le forme;

e al secondo posto nella classifica generale per il combattimento;

tra le 16 società presenti in gara, che provenivano da diverse regioni del nord Italia.

Una domenica di successi per i Maestri Roberto Civallero e Aurora Bagnasco e per l’Istruttore John Nicola Olin, che con i risultati raggiunti concludono magnificamente un anno di impegno sportivo che ha coinvolto tutta la Scuola finalese, dagli atleti ai Maestri, in un percorso in continua crescita.

Prossimo obiettivo: gli esami per il passaggio di cintura nel mese di giugno e gli incontri di formazione estivi all’aperto per grandi e piccini.