Giro d’Italia nel Savonese, ecco come cambia il servizio bus di Tpl Linea per giovedì 21 maggio

In occasione della 12ª tappa del Giro d’Italia, in programma domani (giovedì 21 maggio, ndr) anche il servizio di trasporto locale su bus effettuato da Tpl Linea subirà delle variazioni per consentire lo svolgimento della corsa in rosa, secondo le disposizioni delle Forze dell’Ordine e dell’organizzazione.

La circolazione veicolare sarà sospesa almeno due ore e mezza prima del passaggio dei corridori, con conseguenti variazioni progressive sulle linee interessate. I Comuni attraversati dalla tappa saranno Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Vado Ligure, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Stella e Sassello.

Il passaggio della corsa è previsto a partire dalle 14.05 ad Albenga, per poi proseguire lungo la costa e nell’entroterra savonese fino a Sassello, dove il transito è stimato intorno alle 15.44. Le interruzioni del servizio seguiranno l’avanzamento della gara e potranno causare ritardi anche dopo la riapertura della viabilità, per i tempi tecnici necessari al riposizionamento dei mezzi ai capolinea.

TPL Linea precisa inoltre che non si escludono disagi anche su linee non direttamente interessate dal passaggio della competizione.

IL DETTAGLIO

Fasce orarie di interruzione previste

Tratta Albenga – Finale Ligure : dalle 11.30 alle 14.35 circa.

: dalle 11.30 alle 14.35 circa. Litoranea Finale Ligure – Savona : dalle 12.00 alle 15.05 circa.

: dalle 12.00 alle 15.05 circa. Tratta Savona – Sassello: dalle 11.30 alle 15.44 circa.

Linee a lunga percorrenza

Linea 30 : dalle 12.30 alle 15.30 circa il servizio sarà sospeso. Salvo diverse indicazioni delle Forze dell’Ordine, l’ultima corsa da Varazze per Savona partirà alle 12.05, mentre l’ultima corsa da Savona per Varazze sarà alle 12.35. Durante la chiusura sarà garantito solo il collegamento Varazze – Celle.

: dalle 12.30 alle 15.30 circa il servizio sarà sospeso. Salvo diverse indicazioni delle Forze dell’Ordine, l’ultima corsa da Varazze per Savona partirà alle 12.05, mentre l’ultima corsa da Savona per Varazze sarà alle 12.35. Durante la chiusura sarà garantito solo il collegamento Varazze – Celle. Linea 40/ : dalle 11.30 alle 15.30 circa il servizio sarà sospeso. L’ultima corsa da Finale Ligure per Savona partirà alle 11.35, mentre l’ultima da Savona per Finale Ligure sarà alle 11.17, salvo diverse disposizioni.

: dalle 11.30 alle 15.30 circa il servizio sarà sospeso. L’ultima corsa da Finale Ligure per Savona partirà alle 11.35, mentre l’ultima da Savona per Finale Ligure sarà alle 11.17, salvo diverse disposizioni. Linea 40: dalle 11.30 alle 14.40 circa non sarà attivo il servizio tra Albenga e Finale Ligure. L’ultima corsa da Albenga per Finale Ligure partirà alle 11.10, mentre l’ultima da Finale Ligure per Albenga sarà alle 10.37. Sarà garantita la tratta Albenga – Alassio – Andora. Ad Albenga la linea 40 fermerà solo in via Piave, senza transitare da piazza del Popolo e viale Pontelungo.

Albenga

Dalle 11.30 circa fino al passaggio della gara, previsto intorno alle 14.10, le linee radiali effettueranno esclusivamente le fermate di Stazione Fs, piazza del Popolo e Vadino-via San Calocero.

Linea 70 : soppressa la corsa delle 13.05.

: soppressa la corsa delle 13.05. Linee 72 e 77 : la corsa Albenga – Villanova delle 11.12 sarà anticipata alle 11.00. Dalle 11.30 alla riapertura della viabilità, tutte le corse raggiungeranno Villanova passando da località Lusignano, senza transitare da Porta Torlaro e Leca.

: la corsa Albenga – Villanova delle 11.12 sarà anticipata alle 11.00. Dalle 11.30 alla riapertura della viabilità, tutte le corse raggiungeranno Villanova passando da località Lusignano, senza transitare da Porta Torlaro e Leca. Linea 73 : la corsa Albenga – Onzo delle 13.15 sarà anticipata alle 11.00. La corsa delle 14.10 attenderà la fine della manifestazione.

: la corsa Albenga – Onzo delle 13.15 sarà anticipata alle 11.00. La corsa delle 14.10 attenderà la fine della manifestazione. Linea 74 : soppressa la corsa Albenga – Cenesi delle 13.05 e il relativo ritorno. La corsa delle 14.10 attenderà la fine della manifestazione.

: soppressa la corsa Albenga – Cenesi delle 13.05 e il relativo ritorno. La corsa delle 14.10 attenderà la fine della manifestazione. Linee 75, 76 e 91: dalle 11.30 alla riapertura della viabilità transiteranno da località Lusignano, senza passare da Porta Torlaro e Leca. La corsa delle 14.15 attenderà la fine della manifestazione.

Loano

Dalle 11.45 circa fino al passaggio della gara, previsto intorno alle 14.20:

Linee 80 e 81 : la corsa Loano – Borghetto – Toirano – Boissano delle 12.00 sarà anticipata alle 11.20; l’ultima fermata di scarico in direzione Loano sarà all’intersezione con via Silvio Amico; la corsa Loano – Balestrino delle 10.30 sarà posticipata alle 10.50, con ritorno limitato a Borghetto Santo Spirito; soppressa la corsa Finale Ligure – Toirano delle 13.20; soppressa la corsa Finale Ligure – Toirano – Balestrino delle 14.00; la corsa Finalborgo – Toirano – Bardineto – Calizzano delle 13.20 sarà anticipata alle 11.00.

: Linea 82 : la corsa Loano – Verzi delle 15.00 sarà posticipata alle 15.30.

: la corsa Loano – Verzi delle 15.00 sarà posticipata alle 15.30. Linea 83 : soppressa la corsa Loano – Giustenice delle 13.05; la corsa Loano – Giustenice delle 14.00 sarà posticipata alle 14.30.

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Pietra Ligure

Dalle 12.00 circa fino al passaggio della gara, previsto intorno alle 14.25:

Linea 84 : soppressa la corsa Pietra Ligure – Borgio Verezzi – Ca’ del Moro delle 11.10; la corsa delle 14.10 sarà posticipata alle 14.30.

: Linea 85 : soppressa la corsa Pietra Ligure – Ranzi delle 11.50; la corsa delle 15.20 sarà posticipata alle 15.40.

: Linea 86: la corsa Pietra Ligure – Magliolo delle 14.00 sarà posticipata alle 14.45.

Finale Ligure

Dalle 12.00 circa fino al passaggio della gara, previsto intorno alle 14.35:

Linee 31 e 33 : servizio sospeso.

: servizio sospeso. Linee 32, 34, 35, 36 e 49: le corse partiranno dal capolinea di Finalborgo Banca, senza raggiungere la stazione Fs di Finale Ligure.

Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio

Dalle 12.30 circa fino al passaggio della gara, previsto intorno alle 15.00:

Linea 37 : servizio sospeso.

: servizio sospeso. Linea 39: sospeso il servizio nella tratta Savona – Spotorno. Le corse saranno regolari nella tratta Spotorno – Vezzi Portio.

Savona e Vado Ligure

Da inizio servizio e fino alle 12.30 circa, le linee urbane di Savona effettueranno le variazioni previste nelle giornate di mercato settimanale. Dalle 12.30 circa fino al termine della manifestazione, previsto intorno alle 15.05, sono previste le seguenti modifiche:

Linea 1 direzione centro : percorso regolare fino a via Stalingrado, poi deviazione su via Pirandello, Stazione Fs, via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, piazza Saffi e quindi percorso regolare.

: percorso regolare fino a via Stalingrado, poi deviazione su via Pirandello, Stazione Fs, via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, piazza Saffi e quindi percorso regolare. Linea 1 direzione Legino : variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale.

: variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale. Linea 1/ : variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale.

: variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale. Linea 2 : servizio sospeso. Tutte le corse effettueranno il percorso della linea 2/.

: servizio sospeso. Tutte le corse effettueranno il percorso della linea 2/. Linea 2/ : Stazione Fs, via Vittime di Brescia, Ipercoop, corso Ricci, via Crispi, via Torino, piazza Saffi, via Sormano, via XX Settembre, via Corsi, via Collodi, Stazione Fs.

: Stazione Fs, via Vittime di Brescia, Ipercoop, corso Ricci, via Crispi, via Torino, piazza Saffi, via Sormano, via XX Settembre, via Corsi, via Collodi, Stazione Fs. Linea 3 : variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale.

: variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale. Linee 4 e 4/ : variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale.

: variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale. Linea 5 dalla Stazione Fs : percorso regolare fino a via Vittime di Brescia, poi via Pirandello, Stazione Fs, via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, via dei Vegerio, senza transito da piazza Mameli, e quindi percorso regolare.

: percorso regolare fino a via Vittime di Brescia, poi via Pirandello, Stazione Fs, via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, via dei Vegerio, senza transito da piazza Mameli, e quindi percorso regolare. Linea 5 dall’ospedale San Paolo : variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale.

: variazione prevista nelle giornate di mercato settimanale. Linea 6 : servizio sospeso.

: servizio sospeso. Linea 6/ direzione Savona : capolinea Sant’Ermete, via Piave, strada di scorrimento veloce, uscita Ego, rotonda Docks, via Ferraris, rotonda Truffelli, via Fratelli Cervi, via San Pietro, via Torcello, via Caravaggio, rotonda autostradale, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione Fs.

: capolinea Sant’Ermete, via Piave, strada di scorrimento veloce, uscita Ego, rotonda Docks, via Ferraris, rotonda Truffelli, via Fratelli Cervi, via San Pietro, via Torcello, via Caravaggio, rotonda autostradale, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione Fs. Linea 6/ direzione Sant’Ermete : partenza dalla Stazione Fs, via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Viglienzoni, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, strada di scorrimento veloce, uscita via Piave, capolinea Sant’Ermete.

: partenza dalla Stazione Fs, via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Viglienzoni, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, strada di scorrimento veloce, uscita via Piave, capolinea Sant’Ermete. Linea 9 direzione Quiliano : partenza dalla Stazione Fs, via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, superstrada, via Caravaggio, via Quiliano, Valleggia e quindi percorso regolare.

: partenza dalla Stazione Fs, via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, superstrada, via Caravaggio, via Quiliano, Valleggia e quindi percorso regolare. Linea 9 direzione Savona : percorso regolare fino a Valleggia, poi via Fratelli Cervi, via Caravaggio, strada di scorrimento veloce verso Savona, corso Svizzera, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione Fs.

: percorso regolare fino a Valleggia, poi via Fratelli Cervi, via Caravaggio, strada di scorrimento veloce verso Savona, corso Svizzera, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione Fs. Linea 10 direzione Segno : da Vado Ligure, via Ferraris, via Sardegna, strada di scorrimento veloce fino alla Motorizzazione, via Piave verso Segno e quindi percorso regolare.

: da Vado Ligure, via Ferraris, via Sardegna, strada di scorrimento veloce fino alla Motorizzazione, via Piave verso Segno e quindi percorso regolare. Linea 10 direzione Vado Ligure : percorso regolare fino a via Piave, poi superstrada dalla Motorizzazione fino all’uscita Docks e arrivo a Vado Ligure.

: percorso regolare fino a via Piave, poi superstrada dalla Motorizzazione fino all’uscita Docks e arrivo a Vado Ligure. Linee 12 e 13 : servizio in partenza dalla Stazione Fs, senza transito da piazza Mameli, con percorso via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi e quindi percorso regolare.

: servizio in partenza dalla Stazione Fs, senza transito da piazza Mameli, con percorso via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi e quindi percorso regolare. Linea 15: servizio sospeso.

Albissola Marina e Albisola Superiore

Linee 7 e 7/ : servizio sospeso.

: servizio sospeso. Linea 20 : sospesa la corsa in partenza da piazza Sant’Antonio alle 12.10; la corsa delle 15.00 da piazza Sant’Antonio sarà posticipata alle 15.30.

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Stella e Sassello

Dalle 12.30 circa fino al termine della manifestazione, previsto intorno alle 15.50: