Ottimi risultati domenica scorsa per gli atleti della nostra provincia alla seconda prova del campionato 'Gold' di Teamgym

Seconda prova del campionato Gold di Teamgym, domenica scorsa per gli atleti ponentini, in una disciplina ginnica che abbina il lavoro coreografico collettivo (floor) ad appassionanti sequenze acrobatiche al minitrampolino ed al tumbling, una corsia elastica lunga 15 metri. Nella categoria LD si è registrata una eccezionale prestazione del team senior femminile della Ginnastica Imperia che, con una gara di altissimo livello, ha raggiunto un prestigiosissimo secondo posto che conferma la qualità della squadra, grazie anche al prezioso apporto delle due ginnaste in prestito dalla Ginnastica Riviera dei Fiori.

La squadra composta da Aga Melisa, Bevilacqua Veronica, Gandossi Anita, Medda Giulia, Papirio Sara ed Elena Stella (quest’ultime in prestito dalla Riviera) ha condotto una gara lineare, sapendo sfruttare i suoi punti forti e gestendo quelli deboli. “Un successo che nasce da una bella collaborazione tra due importanti realtà sportive della provincia - commentano i tecnici imperiesi Amorino Roberta e Rovere Alberto - Senza l’aiuto della Riviera dei Fiori, che ci ha accolto nella loro palestra, quest’anno non avremmo potuto partecipare al campionato, in quanto al momento non abbiamo più una struttura adeguata allo svolgimento delle discipline acrobatiche di livello così elevato. Nella speranza che il prossimo anno sportivo inizi con il ritorno alla normalità, da parte nostra va a loro un immenso grazie.”