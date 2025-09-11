Ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per la Ginnastica Riviera dei Fiori al torneo internazionale di Morbegno (Foto)

Ripartenza intensa per la Ginnastica Riviera dei Fiori che, nello scorso weekend, ha partecipato al torneo internazionale di ginnastica ritmica a Morbegno (Sondrio). L’ottima organizzazione della Ginnastica Vera e la presenza di ginnaste russe, ungheresi, moldave, israeliane, bielorusse e naturalmente italiane, hanno fatto vivere una gratificante ed interessante esperienza alle nostre atlete. Il nostro team in questa occasione era formato dalle allieve Aurora Bonino, Beatrice Di Bernardo, Camilla Rodi e Beatrice Solonari e le junior Alice Iaria, Alessia Cirone, Laura Garibaldi Marie Panizzi.

Tutte le ginnaste ponentine si sono dimostrate agguerrite centrando i podi nelle varie classifiche individuali per attrezzo. A fine gara, prima delle premiazioni,si è svolto un emozionante Galà in cui hanno presentato una coreografia, molto applaudita, che ha coinvolto tutte le ragazze con l’aggiunta della ‘supersenior’ Alice Frascarelli. Negli stessi giorni Sofia Pugachev ha partecipato al Trofeo Francesco Tontini a Lucca nel livello Gold con i nuovi esercizi palla e cerchio. Dopo gli intensi allenamenti estivi, i due tornei sono stati un’ottima opportunità per testare i nuovi esercizi in vista dei prossimi impegni che ci vedranno protagonisti nelle imminenti gare del calendario nazionale dei settori gold e silver. Il lavoro certo non manca per l’intero staff tecnico della ritmica che in questa occasione era presente con Lorenza Frascarelli e Ilaria Cavicchia.

La sezione di artistica femminile ha ripreso gli allenamenti questa settimana per prepararsi ai numerosi impegni , mentre alcuni ginnasti della maschile sono impegnati in uno stage presso il Polo di addestramento Federale FGI della Fermo 85. In questa settimana di allenamenti intensi nelle Marche, i ginnasti Gabriele e Emanuele Norberti, Jacopo Romeo, Andrea Driza e Samuele Lombardo e il tecnico Damiano Giunta, avranno modo di confrontarsi con atleti di alto livello tra cui l’olimpionico Carlo Macchini e tecnici di valore assoluto di questa sezione.

In questo periodo l’intero staff societario è (come da sempre in questi quaranta anni di attività), impegnato nella promozione e nell’organizzazione degli open day aperti a tutti. Dopo la bella proposta del Comune di Taggia e lo svolgimento della Festa dello Sport di domenica scorsa, sarà sempre la splendida location di Piazza Chierotti ad ospitare l'open day , domani dalle 17 alle 20, con all’interno esibizioni varie e prove gratuite aperte a tutti. L’evento verrà riproposto all’interno della Festa di Sanremo in Sport di Domenica 14 settembre dalle 11 alle 19 (Giardini Villa Nobel e Cortile Scuola Pascoli Corso Cavallotti Sanremo). Chi avesse piacere di incontrare la società e conoscere le numerose ed inclusive proposte per tutte le età e livelli dell’entusiasmante ‘mondodellaginnastica’ può presentarsi o contattare il numero 3664125027 o la mail asdrivieradeifiori@gmail.com.