Cerchio d'Oro, alla Winter Cup di Quiliano doppio oro per le ginnaste imperiesi

Successo per la ginnastica imperiese alla Winter Cup tenutasi a Quiliano, dove entrambe le squadre Silver in gara hanno conquistato il gradino più alto del podio. Medaglia d’oro per la categoria Silver LA2, con la squadra composta da Gaia Ponzanelli, Beatrice Serafino, Matilde Zubhaj e Aurora De Martino. Oro anche per la formazione delle veterane nella categoria Silver LD, rappresentata da Emma Santangelo, Matilde Puleo, Eleonora Lanteri e Melania Fioroni.

Nel frattempo, a Cantalupa, si è svolta la prova interregionale della Zona Tecnica 1 del campionato Gold di ginnastica ritmica, dove le atlete imperiesi hanno ottenuto ottimi risultati. Nella categoria A2, Alessia Grillo e Isabella Rossi hanno conquistato posizioni di metà classifica, mentre nella categoria A4 buone prove anche per Emma Lucifredi, Ginevra Longo e Karol Lo Sasso, che a causa di qualche perdita sugli attrezzi hanno subito penalità nel punteggio.

Soddisfatta l’allenatrice Chiara Hasa, che ha commentato: “Questo weekend di gare ha consentito alle atlete di misurare la propria maturità e constatare la qualità del livello raggiunto. Torniamo in palestra ancora più motivate a lavorare e divertirci per raggiungere i nostri obiettivi”.