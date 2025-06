Europei di Scherma. E' tutto pronto, quasi 500 atleti sono pronti a sbarcare in Liguria

Genova è pronta ad accogliere le stelle della Scherma europea. Da sabato prossimo 14 giugno a giovedì 19 giugno, si confronteranno 477 atleti in arrivo da 42 nazioni. Italia, Spagna, Germania, Ungheria, Polonia e Ucraina presentano le squadre complete così come i russi, anch’essi 24, saranno al via sotto le insegne AIN (atleti indipendenti neutrali) insieme ai bielorussi.





Ecco l’elenco completo delle nazioni presenti. Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria.

A Genova saliranno in pedana tanti medagliati olimpici di Parigi. Nella spada femminile, tra le stelle e principali avversarie delle nostre campionesse azzurre spiccano l'ungherese Eszter Muhari, bronzo olimpico individuale a Parigi 2024, e l'intero team francese (su tutte Marie-Florence Candassamy e Alexandra Louis Marie). Nella spada maschile Gergely Siklosi guida gli spadisti ungheresi campioni olimpici a squadre a Parigi. Così Jakub Jurka punta in alto con la Repubblica Ceca bronzo olimpico a squadre a Parigi. Passando alla sciabola femminile, occhi puntati sulla francese vicecampionessa olimpica Sara Balzer, le greche Despina Georgiadou e Theodora Gkountoura. La sciabola maschile vedrà protagonisti Aros Szilagyi, tre volte campione olimpico a Londra, Rio e Tokyo, insieme ai fratelli francesi Sebastien e Jean-Philippe Patrice (entrambi bronzo olimpico a squadre a Parigi) e al fortissimo georgiano Sandro Bazadze. Nel fioretto femminile Fioretto femminile

Le favoritissime sono le italiane, occhio sempre alle francesi. Tra i principali rivali degli azzurri il ceco Choupenitch (bronzo olimpico a Tokyo 2020) e il francese Maxime Pauty (bronzo olimpico a squadre a Parigi 2024).

Una “genovese” in Moldavia. Nella spada femminile individuale gareggerà Ionela Berdianu, classe 2004. Vive a Rapallo ed è tesserata Genovascherma dal 2020, allieva del Maestro Roberto Cirillo. Vanta la partecipazione ai Campionati Europei Cadetti nel 2019 e a diverse prove di Coppa del Mondo sia come cadetta che come U20.

Programma. Si parte sabato prossimo con le eliminatorie di fioretto femminile e sciabola maschile dalle ore 9 presso il Jean Nouvel (Padiglione Blu), con la cerimonia d’apertura (17:45) e le fasi finali (18:15) presso il nuovo Palasport di Genova. Domenica 15 giugno sarà il momento di spada maschile e sciabola femminile, a partire dalle 9 con le eliminatorie presso il Jean Nouvel e dalle 18, con le finali, presso il Palasport di Genova. Analoghi orari e location lunedì 16 giugno per spada femminile e fioretto maschile. Le competizioni a squadre scattano martedì 17 giugno. Apertura del programma con fioretto femminile e sciabola maschile al Jean Nouvel alle 9, finali 3°/4° posto alle 15:30 e 1°/2° posto alle 17:30 sempre al Palasport. Analoghi orari e location, mercoledì 18 giugno, con spada maschile e sciabola femminile, e giovedì 19 giugno, con spada femminile e fioretto maschile.

Inseriti all’interno del programma “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”, i Campionati Europei di Scherma sostenuti dalla Commissione Europea, dal Ministero per lo Sport e i Giovani, da Regione Liguria e dal Comune di Genova. L’evento è realizzato sotto l’egida dell’European Fencing Confederation e patrocinato da Coni e Sport e Salute. In cabina di regia, il Comitato Organizzatore Locale presieduto da Beppe Costa che si avvale della collaborazione della Federazione Italiana Scherma. Testimonial di questa edizione degli Europei è la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali. Con lei anche Bianca Del Carretto, Toni Terenzi, Michele Maffei, Benedetta Durando, Stefano Carozzo, Roberto Cirillo, Giacomo Falcini e Marco Pistacchi.