Pallapugno | Anche giocatori savonesi faranno parte della nuova Deseu

Rinnovamento completo per la quadretta di casa allo sferisterio “Gandolfo” di Dolcedo che prenderà il nome di Olivieri opere edili Duseu, lasciando così Imperiese. Ai nastri di partenza della stagione, Pallapugno Duseu si presenterà con una formazione in Serie A e una in Serie C1 che avranno una forte identità territoriale con giocatori provenienti dalla provincia di Imperia o dal Savonese.

Nella massima categoria, il battitore sarà Matteo Molli alla prima stagione in Serie A. Sarà supportato dalla spalla Lorenzo Stalla e dal terzino al muro Davide Malafronte. Terzino al largo sarà Miki Capato mentre Alessandro Cardone sarà la riserva. Alla guida del gruppo sarà il direttore tecnico Riccardo Aicardi. Il campionato comincerà sabato 18 aprile, alle 15. Nel match d'esordio Pallapugno Duseu ospiterà Canalese. La stagione regolare terminerà venerdì 7 agosto, alle 21, Pallapugno Duseu chiuderà in casa contro Castagnole.

In Serie C1, torna a battere Jacopo Guasco che rientra a Dolcedo. La sua spalla sarà Tommaso Guasco e Lorenzo Ascheri al muro. Marco Ameglio, Francesco Di Marco, Matteo Garibaldi e Matteo Richermo saranno i terzini a disposizione della quadretta. In questo caso però la federazione deve ancora stabilire il calendario.