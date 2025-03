Giudice Sportivo, Seconda Categoria. "Sputo sulla schiena dell'arbitro" quasi tre anni di squalifica a un giocatore del Plodio

GIRONE A

SECONDA CATEGORIA



GARE DEL 9/2/2025

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO



SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” – 4^ GIORNATA - RITORNO

GARA DEL 09/03/2025: SAN BARTOLOMEO CERVO – GOLFO DIANESE 1923

IL GIUDICE SPORTIVO

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore SOLOMCHENKO DENYS della Società SAN BARTOLOMEO CERVO, nel corso della gara a cui ha preso parte, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio dei provvedimenti disciplinari, che il calciatore SOLOMCHENKO DENYS non risulta essere tesserato;

Visto il combinato disposto dei Commi 1 e 6, Lett. “A” dell’Art. 10 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 per “la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria”;

Richiamato l’Art. 65 Comma 1 Lett. “D” del Codice di Giustizia Sportiva, considerato che si tratta di irregolarità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’Art. 66 CGS;

Richiamati inoltre gli Artt. 9 e 11, Comma 1 Lett. “B” del vigente Codice di Giustizia Sportiva;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1 – 3 in favore della Società GOLFO DIANESE 1923;



DISPONE

Di infliggere alla società SAN BARTOLOMEO CERVO la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;

Di comminare l’inibizione temporanea fino al 31/03/2025 del Dirigente Responsabile della società SAN BARTOLOMEO CERVO Sig. Zandonella Alessandro.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal DDG in occasione della gara in questione.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

SAN BARTOLOMEO CERVO



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

Fino al 31/03/2025

ZANONELLA ALESSANDRO (SAN BARTOLOMEO CERVO)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MINASSO GIAN PAOLO (RIVA LIGURE)



AMMONIZIONE (I INFR)

SERPILLI DOMENICO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ILLIANO ALESSIO (PIETRA LIGURE 1956)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATANESE GIUSEPPE (VALLECROSIA ACADEMY ASD)

PUNTURIERO LORENZO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)



AMMONIZIONE (III INFR)

CASCINA SALVATORE (BORDIGHERA SANT'AMPELIO)

GHIGLIOTTI GABRIELE (PRAESE 1945)

KOXHA KEVIN (PRAESE 1945)

LUPICO NICHOLAS (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

MARTINA ALESSIO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

CACCIATORE ANDREA (RIVA LIGURE)



AMMONIZIONE (II INFR)

CIANCI ROBERTO (BORDIGHERA SANT'AMPELIO)

MIDOUNI BADRE (GOLFO DIANESE 1923)

D'AGNANO NICOLO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

LECINI ANDIST (VILLANOVESE A.S.D.)



AMMONIZIONE (I INFR)

CONDRO STEFANO (BORDIGHERA SANT'AMPELIO)

BORRIELLO LUCA (PRAESE 1945)

LAIOLO DAVIDE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

LIBERTO RICCARDO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)

MONDELLI GREGORIO (RIVA LIGURE)

FOUSFOS MOHAMMAD ALI (SAN BARTOLOMEO CERVO)

GALLO PATRICK (SAN BARTOLOMEO CERVO)

IANNOLO ROBERTO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

RICCIARDELLI DANILO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

MENEGHETTI GIANLUCA (VILLANOVESE A.S.D.)

GIRONE B

GARE DEL 9/3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 50,00 – PLODIO 1997

Per responsabilità oggettiva per il comportamento di proprio tesserato nei confronti del DG.



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MUSSO FABIO (SASSELLO)



AMMONIZIONE (II INFR)

SIRI MATTEO (PALLARE CALCIO)

GHIONE MASSIMILIANO (VELOCE 1910)

PONTE CLAUDIO (VIRTUS DON BOSCO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2027

HORMA BADR (PLODIO 1997)

Dopo aver ricevuto la seconda ammonizione colpiva l'arbitro con uno sputo sulla schiena (violazione art. 35 commi 1 e 2). In seguito all'espulsione rivolgeva al DG minacce sulla incolumità fisica dell'arbitro.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OGICI MATTEO (PLODIO 1997)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO PAOLO (SASSELLO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCARSI LORENZO (PLODIO 1997)

COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)

FERRETTI MATTEO (PALLARE CALCIO)

SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)



AMMONIZIONE (III INFR)

PASTORINO CHRISTIAN (NOLESE R.G. 1946 2001)

DJOMI RHUDEL (PLODIO 1997)

NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)

MARTINO OSCAR (ROCCHETTESE)

BOLLA MATTEO (SASSELLO)



AMMONIZIONE (II INFR)

CAVALLERO AMOS (BARDINETO)

TOSCANO LORENZO (BARDINETO)

DI GREGORIO MARCO (MURIALDO)

CARLE MARCO (ROCCHETTESE)

MOLINARI SIMONE (SASSELLO)

VALLONE FEDERICO (VELOCE 1910)

FAZIO NICOLO (VIRTUS DON BOSCO)



AMMONIZIONE (I INFR)

ODELLA STEFANO (MURIALDO)

GODENA ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

ARRIAGA DOMINGUEZ HELLKIN ALEX (QUILIANO & VALLEGGIA)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)

NAJARRO BULEJE ENZO ALBERT (SASSELLO)