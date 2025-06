Padel. Da Andora alla maglia azzurra, arriva la convocazione per Nicole Gagliolo

Una giovane promessa del padel andorese si prepara a scendere in campo a livello nazionale. Nicole Gagliolo, di Andora, è stata selezionata per partecipare alla 1ª edizione del TPRA Padel 10S Premier Major 2025 Under 10, in programma a Roma dal 13 al 15 giugno.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), rappresenta un’importante vetrina per i giovani talenti del padel italiano.

“Abbiamo bisogno di monitorare quei bambini piccoli che mostrano di avere delle spiccate attitudini per la disciplina”, ha dichiarato la FITP in merito alla nascita di questo nuovo format.

Nicole si allena con passione e determinazione fin dall’età di sei anni presso il Vida Loca Padel Club Andora, dove ha iniziato a muovere i primi passi con la racchetta, dimostrando fin da subito un grande potenziale.

“L’Amministrazione comunale si congratula per la qualificazione ottenuta e augura a Nicole di ottenere grandi soddisfazioni da questo sport che pratica con passione e divertendosi com’è giusto per la sua età - ha dichiarato l’assessore allo Sport Ilario Simonetta- Ci uniamo alla comunità sportiva del Padel e al suo circolo che la sostengono con entusiasmo in questa opportunità che rappresenta un riconoscimento al suo talento precoce, ma anche un stimolo per tutti i giovani atleti del Padel che si allenano ad Andora”.