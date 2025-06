Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni, le congratulazioni dai vertici politici regionali

Luciano Buonfiglio è stato eletto ieri mattina a Roma nuovo presidente del CONI, succedendo a Giovanni Malagò alla guida dello sport italiano. Un incarico di grande prestigio, che arriva in un momento particolarmente significativo anche per la Liguria, nominata Regione Europea dello Sport 2025.

"A nome della Giunta regionale rivolgiamo le più sentite congratulazioni a Luciano Buonfiglio per la sua elezione a presidente del CONI, avvenuta questa mattina a Roma. La Liguria, nominata Regione Europea dello Sport 2025, è pronta a rafforzare e proseguire il virtuoso percorso di collaborazione con il CONI e le principali istituzioni sportive del nostro Paese, per promuovere iniziative e progetti che valorizzino lo sport come strumento di crescita e coesione sociale. Auguriamo al presidente Buonfiglio un proficuo lavoro e ci auguriamo di poterlo accogliere presto nella nostra regione."

Con queste parole il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro hanno commentato l’elezione, sottolineando l’importanza della sinergia tra enti locali e mondo sportivo per sostenere lo sviluppo del territorio.