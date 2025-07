Villa Azzurra di Loano: Dialisi in crescita e un Parco Bike-Hand-bike inclusivo

Si è svolta nella mattinata di sabato 5 luglio, alla presenza del sindaco di Loano Luca Lettieri e di numerosi rappresentanti dei vertici del Comune di Loano, dei Consiglieri della Regione Liguria Sara Foscolo e Alessandro Bozzano e del Sindaco di Vimodrone e Consigliere Delegato al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Milano, Dario Veneroni, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Primo Piano di Villa Azzurra, Centro Dialisi situato in una splendida posizione panoramica nel Comune di Loano.

Dal 2012 a oggi l’ottimo dialogo instauratosi tra la Fondazione Graziano Frigato, promotrice del progetto, il Comune di Loano e una solida rete di enti, associazioni e realtà del Terzo Settore, ha portato alla crescita di questo polo di eccellenza per dializzati che, con la recente inaugurazione del nuovo 1° piano all’interno di questa splendida villa novecentesca, ha esteso a 13 le sue postazioni, dalle iniziali 7.

Ma non è tutto: all’interno dell’area di circa 28.000 mq di terreno, dove da tempo si svolgono in sinergia le attività del Centro Dialisi della Fondazione Graziano Frigato di Paderno Dugnano, accreditato e convenzionato con la Regione Liguria e quelle della Associazione Pet Therapy VdA, Centro Specializzato riconosciuto dalla ASL 2 Savonese e unico in Liguria a collaborare con le strutture dedicate al Dipartimento di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza e al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze – Ser.D., i due Enti hanno avviato i lavori per la realizzazione di un Centro Formativo Ciclistico Bike - Hand Bike Off Road su una superficie di 15.000 mq.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere le attività ciclistiche in ambito sociale, sanitario, sportivo, educativo e turistico ed opererà in collaborazione con le strutture sanitarie e sportive regionali ed extraregionali.

Nella struttura e nel Parco Hand Bike avranno accesso gratuito bambini e ragazzi che si spostano in carrozzina.

Inoltre, all’interno della reception, sarà presente l’Info Point Outdoor del Comune di Loano.

L’area esterna comprenderà un percorso sterrato largo 2,5 metri per hand bike off road, progettato per l’utilizzo da parte di adulti e di bambini, normodotati e portatori di disabilità, una reception, un punto di ristoro, uno spazio adibito ad aula didattica, due locali per deposito attrezzature e servizi igienici.

Il centro sarà affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana, alla Associazione ANED Sport – Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati, al Comitato Italiano Paralimpico e alla Federazione Italiana Paratriathlon

Inoltre, grazie all’ottimo dialogo che la Fondazione Graziano Frigato e l’Associazione Pet Therapy Vda hanno con le associazioni Sentieri 2M e La Marca Aleramica, da anni entrambe presenti sul territorio savonese, a partire dal Parco bike-Hand-bike si snoderà un suggestivo sentiero “per tutti”, percorribile anche in hand-bike, con mezzi muscolari o elettrici, fino al Comune di Cairo Montenotte, nel cuore della Val Bormida.

Il tracciato proseguirà ulteriormente (per sola MTB) verso Sezzadio, il Comune in provincia di Alessandria dal quale sarebbe partita, secondo un secolare intreccio di storie e leggende, la celebre “Cavalcata Aleramica”.

Sentieri 2M è da sempre attiva in un progetto di riqualificazione del territorio in modo rispettoso dell’ambiente, non impattante e pienamente inclusivo.

La Marca Aleramica, fin dalla sua nascita, ha varato un’idea definita di “Sinestesia Territoriale”, cioè di valorizzazione a 360° dei luoghi e borghi tra Piemonte e Liguria (concepite come una sola Regione), attraverso la piena fusione di storia, arte, sport, enogastronomia.

Questo nuovo progetto, che vede coinvolta la Fondazione Graziano Frigato, l’Associazione Pet Therapy Vda e il coinvolgimento addirittura di enti su tre Regioni diverse (Liguria, Piemonte, Lombardia) punta a fare di Loano un “unicum” dal punto di vista di un’offerta turistica realmente sinergica, nella quale si sposano lo sport, la salute, il sociale, l’arte e la cultura.