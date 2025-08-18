Calcio, Imperia. Campi da calcio dei Piani, il Comune verso l’acquisizione?

Si accende il dibattito attorno ai campi sportivi del Centro Sportivo 'Salvo' ai Piani di Imperia, lungo l’argine del torrente Prino. È qui che si allenano le giovanili dell’Imperia Calcio, cuore pulsante del vivaio nerazzurro. In città circola con insistenza l’ipotesi di una possibile acquisizione dell’area da parte del Comune, con l’obiettivo di rilanciare l’impianto e favorire, dal punto di vista economico, la svolta societaria dell’Imperia Calcio, restituendo al contempo l’area a pieno utilizzo della collettività.

Sul tema è intervenuta la consigliera provinciale Daniela Bozzano del gruppo consiliare Riviera Bene Comune, che ha presentato un’interrogazione al consiglio provinciale per ottenere chiarimenti.Bozzano chiede di sapere "se l’area dove sono ubicati i campi da calcio lungo l’argine del Torrente Prino, lato via Ballestra, ai Piani di Imperia, rientri nell’ambito del demanio fluviale e, in caso positivo, a chi sia stata data in concessione".

Un passaggio che apre diversi scenari, sia sportivi, sia politici. Da un lato c’è l’interesse crescente delle società calcistiche locali a disporre di strutture adeguate, dall’altro le procedure amministrative e urbanistiche che potrebbero determinare il futuro stesso dell’impianto.

La questione dei campi del Centro Sportivo 'Salvo', torna così al centro del dibattito cittadino. La possibile acquisizione da parte del Comune potrebbe rappresentare una svolta per l’offerta sportiva giovanile cittadina, favorendo, anche, dal punto di vista economico la recente svolta societaria dell’Imperia Calcio e garantendo strutture sicure e funzionali, ma resta da chiarire il nodo giuridico legato alla natura dell’area e alle eventuali concessioni.

Intanto la politica si muove, e le parole di Daniela Bozzano riportano al centro la necessità di trasparenza: “I cittadini e le giovani leve dell’Imperia Calcio hanno diritto di sapere a chi appartengono quegli spazi e come potranno essere utilizzati in futuro”.