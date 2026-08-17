Calciomercato | Albissole, ore calde per l'ingaggio di Pare

Gran parte delle operazioni di mercato è ormai arrivata a compimento nel mondo dilettantistico, ma nei prossimi giorni potrebbero essere definiti ancora alcuni movimenti, anche di rilievo.

Tra questi c’è il possibile arrivo all'Albissole di Djibril Pare. Un’operazione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti: il centrale classe 1999 porterebbe in dote esperienza e conoscenza della categoria, maturate con le maglie di Savona, Finale e Loano, mentre il giocatore avrebbe l’opportunità di inserirsi in un gruppo già collaudato e reduce dalla strepitosa cavalcata della passata stagione.

La decisione definitiva non dovrebbe comunque tardare. La possibile fumata bianca è attesa tra oggi e domani.