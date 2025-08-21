Calcio, Serie D. L’Imperia sulle orme di un difensore e di un attaccante, domenica la sfida al Celle Varazze

I neroazzurri potrebbero presto accogliere due nuovi rinforzi: in attacco il profilo seguito è quello di Giordano Conti, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e poi passato tra Robur Siena, Sanremese, Piacenza, Ligorna, Palmese e Isernia, con esperienze tra Serie C e D.

in difesa invece, mancherebbe solo l’ufficialità per l’arrivo di Francesco Del Bello, classe 2004, formatosi nelle giovanili di Canaletto Sepor, Parma e Palermo, protagonista con la Fezzanese e poi al Fossano in Serie D, dove ha messo insieme numerose presenze e due reti complessive.