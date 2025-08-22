Pallapugno: tutti i risultati delle partite disputate mercoledì e giovedi

COPPA ITALIA 2025
Conferenza stampa
Venerdì 22 agosto, alle ore 15, presso la sala multimediale della Camera di Commercio di Imperia, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno.
All’incontro parteciperanno Enrico Costa e Marco Scajola, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario della Fipap (Federazione Italiana Pallapugno).
Saranno illustrate le date, le sedi e le squadre partecipanti alle finali delle diverse categorie.
PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA
Play off – Recupero terza giornata
Terre del Barolo Albese – Marchisio Nocciole Cortemilia 6-9
Seconda di ritorno
Venerdì 22 agosto, ore 21 – San Benedetto Belbo: Alta Langa – Marchisio Nocciole Cortemilia
Sabato 23 agosto, ore 21 – Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo – Terre del Barolo Albese
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 27; Terre del Barolo Albese 22; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.
Play out – Terza giornata
Venerdì 22 agosto, ore 21 – Canale: Roero Isolamenti Canalese – Nibo Galvanotecnica Monticellese
Domenica 24 agosto, ore 21 – Dolcedo: Imperiese – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
Classifica: Imperiese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Nibo Galvanotecnica Monticellese 11; Roero Isolamenti Canalese 9.
Girone salvezza – Terza giornata
Domenica 24 agosto, ore 21 – Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze – Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio
Martedì 26 agosto, ore 21 – Pieve di Teco: Pieve di Teco – Speb
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 10; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco e Speb 5.
COPPA ITALIA SERIE A – Finale
Venerdì 29 agosto, ore 21 – Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia – Alta Langa
PALLAPUGNO: SERIE B
Play off – Terza giornata
Officine Pesce Bubbio – Gottasecca 1-9
Venerdì 22 agosto, ore 21 – Bene Vagienna: Benese – Bcc Pianfei Pro Paschese
Classifica: Gottasecca 22; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese e Benese 17.
Play out – Terza giornata
Castiglia Costruzioni Bormidese – Amici del Castello 3-9
Sabato 23 agosto, ore 21 – Neive: Castiati Neivese – Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Classifica: Amici del Castello 16; Castiati Neivese 15; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
Girone salvezza – Recupero seconda giornata
Abrigo Olio Desiderio Ricca – Valle Bormida 4-9
Terza giornata
Sabato 23 agosto, ore 21 – Monastero Bormida: Valle Bormida – Virtus Langhe
Lunedì 25 agosto, ore 21 – Mondovì: Alusic Merlese – Abrigo Olio Desiderio Ricca
Classifica: Valle Bormida 11; Virtus Langhe 10; Abrigo Olio Desiderio Ricca 4; Alusic Merlese 1.
COPPA ITALIA SERIE B – Finale
Sabato 30 agosto, ore 21 – Andora: Officine Pesce Bubbio – Gottasecca
PALLAPUGNO: SERIE C1
Quarti di finale
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Gottasecca
Roero Isolamenti Canalese – Castiati Castagnole Lanze
Imperiese – Centro Incontri Gallese
Prodeo – Virtus Langhe
COPPA ITALIA SERIE C1 – Finale
Domenica 31 agosto, ore 21 – Imperia: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Prodeo
PALLAPUGNO: SERIE C2
Girone 1 – Seconda di ritorno
Monastero Dronero – Bormidese 9-3
Riposa: San Biagio
Classifica: Monastero Dronero 3; San Biagio e Bormidese 1.
Girone 2
Classifica: Pro Paschese B 4; Monticellese 2; Neivese e Peveragno 1.
Girone 3 – Posticipo seconda di ritorno
Ceva – Pro Paschese A sospesa per pioggia sul 5-5 (riprende 1° settembre, ore 20.30)
Classifica: Virtus Langhe 4; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.
Girone 4 – Recupero prima giornata
Subalcuneo – Pompeiana 9-1
Classifica: Subalcuneo 4; Pieve di Teco 2; Pro Spigno e Pompeiana 1.
COPPA ITALIA SERIE C2 – Finale
Domenica 31 agosto, ore 17 – Imperia: Monastero Dronero – Pro Paschese B
PALLAPUGNO: FEMMINILE
Semifinali – Andata
Domenica 24 agosto, ore 19 – Imperia: San Leonardo – Gymnasium Albese
Sabato 23 agosto, ore 20 – Diano Castello: Amici del Castello – Canalese
Semifinali – Ritorno
Lunedì 1° settembre, ore 19 – Alba: Gymnasium Albese – San Leonardo
Domenica 7 settembre, ore 18 – Canale: Canalese – Amici del Castello
COPPA ITALIA FEMMINILE – Finale
Mercoledì 27 agosto, ore 21 – Andora: San Leonardo – Amici del Castello
PALLAPUGNO: UNDER 21
Quarti di finale – Andata
Venerdì 22 agosto, ore 20.30 – Caraglio: Subalcuneo – San Leonardo
Sabato 23 agosto, ore 17 – Taggia: Taggese – Araldica Castagnole Lanze
Domenica 24 agosto, ore 20.30 – San Rocco di Bernezzo: Speb – Cortemilia
Venerdì 22 agosto, ore 19 – Peveragno: Peveragno A – Virtus Langhe
Quarti di finale – Ritorno
Martedì 26 agosto, ore 18 – Imperia: San Leonardo – Subalcuneo
Giovedì 28 agosto, ore 20 – Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze – Taggese
Giovedì 28 agosto, ore 21 – Cortemilia: Cortemilia – Speb
Martedì 26 agosto, ore 20 – Dogliani: Virtus Langhe – Peveragno A
COPPA ITALIA UNDER 21 – Finale
Sabato 30 agosto, ore 17 – Andora: Subalcuneo – Peveragno A
PALLAPUGNO: ALLIEVI
Girone 1 – Seconda di ritorno
Subalcuneo – Bormidese B rinviata al 25 agosto, ore 18
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.
Girone 2 – Seconda di ritorno
Merlese – Amici del Castello 8-3
Riposa: Ceva
Classifica: Merlese 3; Ceva 1; Amici del Castello 0.
Girone 3 – Seconda di ritorno
Sabato 23 agosto, ore 18 – Madonna del Pasco: Pro Paschese B – San Leonardo
Riposa: Bormidese A
Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
Girone 4 – Seconda di ritorno
Albese – San Biagio rinviata al 22 agosto, ore 20
Bubbio – Virtus Langhe 8-4
Classifica: Bubbio 4; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
COPPA ITALIA ALLIEVI – Finale
Mercoledì 27 agosto, ore 18 – Andora: Pro Paschese A – Bubbio
PALLAPUGNO: ESORDIENTI
Girone 1 – Prima di ritorno
Subalcuneo – Neivese B 7-2
Riposa: Cortemilia
Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 1; Neivese B 0.
Girone 2 – Seconda di ritorno
Pro Paschese A – San Leonardo 3-7
Martedì 2 settembre, ore 18 – San Benedetto Belbo: Alta Langa – Albese
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 2; Alta Langa 1; Albese 0.
Girone 3 – Seconda di ritorno
Don Dagnino – Neivese A 7-0 (forfait)
Venerdì 22 agosto, ore 18 – San Rocco Bernezzo: Speb – Pro Paschese B
Classifica: Speb 3; Pro Paschese B e Don Dagnino 2; Neivese A -1.
Girone 4 – Seconda di ritorno
Venerdì 22 agosto, ore 18 – Ricca: Ricca – Araldica Castagnole Lanze
Merlese – Amici del Castello 7-0 (forfait medico)
Classifica: Merlese 3; Ricca 2; Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI – Finale
Venerdì 29 agosto, ore 17.30 – Imperia: Ricca – San Leonardo
PALLAPUGNO: PULCINI
Ottavi di finale – Andata
Monastero Dronero B – San Leonardo A 0-7
Albese A – Merlese B 7-2
San Leonardo B – Araldica Castagnole Lanze 7-0 (forfait)
Pro Paschese – San Biagio 7-0
Merlese A – Monastero Dronero A 7-0
Valle Bormida – Ceva 7-1
Don Dagnino – Albese B 7-3
Ottavi di finale – Ritorno
Lunedì 25 agosto, ore 19 – Imperia: San Leonardo A – Monastero Dronero B
Venerdì 22 agosto, ore 20 – Mondovì: Merlese B – Albese A
Domenica 24 agosto, ore 18 – Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze – San Leonardo B
Lunedì 25 agosto, ore 18 – San Biagio Mondovì: San Biagio – Pro Paschese
Monastero Dronero A – Merlese A 0-7
Ceva – Valle Bormida 0-7
Albese B – Don Dagnino 7-0 (forfait medico)
Qualificate: Ricca, Merlese e Valle Bormida ai quarti di finale; Don Dagnino e Albese B allo spareggio.
COPPA ITALIA PULCINI – Finale
Domenica 31 agosto, ore 15.30 – Imperia: Ricca – San Leonardo A
PALLAPUGNO: PROMOZIONALI
Ottavi di finale – Gara unica
Sabato 23 agosto, ore 18 – Alba: Albese – Ricca B
Ricca A – Canalese 7-1
Gottasecca – Cortemilia B 7-1
Sabato 23 agosto, ore 17 – Cortemilia: Cortemilia A – Ceva
Pro Paschese A – Centro Incontri Gallese 7-0
Speb – Merlese 6-7
Don Dagnino – Amici del Castello 7-0
Venerdì 22 agosto, ore 18 – Taggia: Taggese – Pieve di Teco A
Qualificate ai quarti: Ricca A, Gottasecca, Pro Paschese A, Merlese, Don Dagnino.
COPPA ITALIA PROMOZIONALI – Finale
Sabato 30 agosto, ore 15 – Andora: Ricca A – Don Dagnino