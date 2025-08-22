 / Calcio

Domani i valbormidesi in anticipo, domenica tocca ai biancoblu

Calcio, Coppa Italia di Serie D. Le terne designate per Sestri Levante - Cairese e Imperia - Celle Varazze

Saranno due terne per la quasi totalità composte da direttori di gara toscani, quelle che guideranno i primi impegni ufficiali di Cairese e Celle Varazze.

Domani, in anticipo, toccherà ai valbormidesi scendere in campo per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, in casa del Sestri Levante.

A dirigere il match sarà il signor Leonardo Colombi di Livorno, coadiuvato da Davide Tranchida e Andrea Della Bartola della sezione di Pisa.

Domenica sarà invece la volta di Imperia - Celle Varazze. Primo arbitro Federico Tassano di Chiavari, assistenti Daniele Vicari di Lucca e Lorenzo Nannipieri di Livorno.

