 / Calcio

Calcio | 21 agosto 2025, 20:06

Calciomercato. Colpo a sorpresa per la San Francesco Loano, preso l'ex Sanremese Tommaso Rimondo

Calciomercato. Colpo a sorpresa per la San Francesco Loano, preso l'ex Sanremese Tommaso Rimondo

Piazza un bel colpo la San Francesco Loano, portandosi a casa le prestazioni di Tommaso Rimondo.

L'attaccante classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, collezionando nell'ultimo biennio ben 56 presenze in Serie D suddivise tra Ligorna e Sanremese.

L'annuncio dell'ingaggio è arrivato pochi istanti fa.

La nota rossoblu:

La S.F Loano è felicissima di annunciare l’arrivo di Tommaso Rimondo 

Tommaso, classe 2004 duttile e grintoso, è capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Un vero e proprio jolly a disposizione di mister Lupo, dotato di grande tecnica e gamba a servizio della squadra 

Con un grande passato nel Genoa, dove ha percorso tutte le giovanili del club, ha avuto poi un trascorso nel Ligorna e nella Sanremese 

Esperienza nonostante la giovane età, qualità e tanta voglia di lasciare il segno con i nostri colori 

Benvenuto Tommaso! 
 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium