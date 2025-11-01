Calcio, Promozione. Il primo derby in campionato è alle porte, alle 15:00 sarà Legino - Savona

Il derby di Coppa è servito a rompere il ghiaccio, ma la prima sfida in campionato tra il Legino e il Savona avrà un altro peso specifico per la stagione dei pirati e degli striscioni.

In pochi avrebbero immaginato che la sfida del Picasso si potesse disputare con le due squadre appaiate in classifica. La formazione di Tobia ha iniziato di buona lena la stagione, mentre il Savona si è inceppato ormai più da un mese, condizionato come risaputo da una serie importanti di infortuni.

Mister Cola potrà riavere a disposizione Sassari e Durante rispetto al ko contro l'Albissole. Tutto regolare dalle parti del Ruffinengo nella marcia di avvicinamento all'incontro, l'unico rammarico è nella mancata disputa del match nel fortino di casa. Il fischio d'inizio delle 15:00 avverrà infatti al Picasso di Quiliano.