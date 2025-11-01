Calcio. Savona, tre gol per ripartire: il derby è biancoblu, il Legino si arrende 3-1

LEGINO - SAVONA 1-3 (49' pt Piacentini - 32' Sassari, 37' Raja, 58' Calcagno)

FINISCE QUI! IL SAVONA RITROVA LA VITTORIA DOPO QUATTRO TURNI, LEGINO KO 3-1. Sassari, Raja, e Calcagno regalano i tre punti agli striscioni, alla squadra di Tobia non basta il gol di Piacentini sul finale di primo tempo

96' sassata da fuori di Pescio, destro potente che sfiora il palo alla sinistra di Agostino

95' scintille tra Fossati e Ferrara, finale incandescente al "Picasso"

93' dentro Toskaj per Sassari per questi ultimi minuti

93' IL SAVONA CHIUDE IN DIECI, ESPULSO RIGNANESE, FURIBONDA LA PANCHINA BIANCOBLU. Ammonito Cola per proteste

92' diagonale in corsa di Monte che è di fatto un passaggio ad Agostino, posizione troppo defilata per l'attaccante ex Albenga

90' sei di recupero

88' ammonito Agostino per perdita di tempo

87' Pescio calcia alle stelle, destro completamente fuori misura, occasione sciupata dai verdeblu

86' Gaggero commette fallo al limite su Durante, giallo per il difensore del Savona e punizione da una mattonella interessantissima a favore della squadra di Tobia

82' Cola si gioca anche la carta Gaggero, fuori Damonte

80' Covelli rileva Cartire, entriamo negli ultimi dieci minuti di partita

76' esce dal campo Raja, al suo posto Fossati

75' nel Legino c'è in campo Monte al posto di Romeo, ultime mosse di Tobia nel tentativo di riaprirla

74' annullato il gol del 4-1 a Rignanese, che aveva già esultato sotto gli ultras biancoblu, decisiva la chiamata del secondo assistente che ha corretto l'arbitro Moraglia

72' viene ammonito proprio Rignanese dopo uno scontro con Morielli, incredulo il centravanti biancoblu

70' Castiglione lascia il posto a Pescio nel Legino, nel frattempo Angeli e Rignanese se le stanno cantando a parole, proteste del giocatore del Savona all'indirizzo del secondo assistente

68' pallone basso di Biaggi, libera in qualche modo la retroguardia di casa

67' gioco fermo da un paio di minuti dopo qualche battibecco in area verdeblu, ora si può battere la punizione dal vertice a favore del Savona

65' Gorrino in ritardo su Calcagno, punizione per i biancoblu e giallo per il centrocampista del Legino, che sembra aver accusato il colpo dopo la rete del 3-1

64' Rignanese per Briano è il primo cambio del Savona

62' e viene subito ammonito per proteste Morielli

61' Tobia inserisce anche Morielli al posto di Incorvaia, in campo anche A. Tobia per N. Tobia

60' Piacentini lavora bene il lancio lungo di Ferrara, sponda a destra per l'accorrente Damonte, il cui destro sbatte contro le gambe di un difensore biancoblu

59' Briano recupera palla sulla trequarti e si invola verso la porta verdeblu, Angeli recupera in extremis rifugiandosi in angolo

58' TERZO GOL DEL SAVONA! Angolo a rientrare di Biaggi, colpo di testa vincente di Calcagno che riporta gli striscioni a +2 sul Legino, biancoblu letali su palla inattiva

57' traversone di Durante e sfera che raggiunge al centro Briano, sinistro ribattuto da Castiglione, l'azione prosegue e Ferrara chiude in angolo su Cartiere

56' Piacentini è il primo ammonito della gara

55' Sassari lanciato in campo aperto, l'attaccante biancoblu perde però l'attimo per calciare toccando anche la sfera con la mano

54' Ferrara per Tubino, primo cambio nel Legino, Tobia chiama la difesa a tre

51' primo angolo della ripresa a favore del Savona, traiettoria a rientrare di Biaggi, Calcagno sul secondo palo non riesce a rimettere in mezzo, rimessa dal fondo per Santelia

46' si ricomincia! Nessun cambio durante l'intervallo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Savona avanti 2-1 sul Legino, tra poco il racconto della ripresa

49'pt PIACENTINI LA RIAPRE! Angolo di Piana sul primo palo, spizzata di testa da parte dell'ex Albissola che sorprende Agostino, è 1-2 verdeblu proprio sul gong di questa prima frazione

45' punizione di Piana, sponda di Damonte e conclusione di Romeo respinta dalla difesa biancoblu

42' ha preso fiducia il Savona, cross di Durante e incornata di Turone, pallone alto

40' minimo sforzo e massima resa per gli striscioni, sopra di due reti sfruttando al meglio due palle inattive e la qualità di Sassari e Raja; punizione fin qui troppo severa per il Legino, che aveva tenuto molto bene il campo nella prima mezz'ora

37' RAJA! IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Punizione in buca d'angolo del centrocampista degli striscioni, sterzata alla gara da parte della squadra di Cola, 2-0 al "Picasso"

36' Incorvaia in maniera fallosa su Briano, punizione per il Savona da circa venticinque metri, posizione centrale

35' solita traiettoria a rientrare di Piana, Angeli in corsa non riesce a impattare con precisione la sfera che si perde sul fondo

34' la reazione del Legino porta la firma di Gorrino, che salta secco Cartiere prima di calciare col destro da fuori, Agostino alza in corner

32' SASSARI! SAVONA IN VANTAGGIO! Pallone al centro scodellato da Raja, tocco d'esterno al volo da parte del numero nove biancoblu che infila Santelia, gli striscioni la sbloccano alla prima occasione creata

31' Romeo in ritardo su Turone, punizione dal vertice a favore del Savona, Raja e Biaggi sul punto di battuta

25' Damonte in verticale sulla corsa di Turone, Santelia in uscita bassa anticipa il centrocampista biancoblu facendo sua la sfera

22' proteste del Savona, "fermato" dall'arbitro Miraglia dopo uno bello scambio al limite tra Briano e Sassari, a conclusione dell'azione arriva il destro da fuori di Raja che colpisce troppo con l'esterno, pallone abbondantemente a lato

20' meglio il Legino in questa fase, Romeo al limite calcia col destro trovando deviazione e calcio d'angolo

17' ripartenza tre contro due da parte dei verdeblu, N. Tobia appoggia a Piacentini pescato però in posizione di fuorigioco

16' altro piazzato a favore del Legino, punizione calciata nuovamente da Piana che calibra male la misura del cross, Agostino può far ripartire i suoi

14' Piana dalla bandierina pesca a centro area Damonte, incornata fuori misura che si perde a lato

12' il Savona fa la partita, ma è ordinata e corta la formazione di Tobia, che non vuole concedere spazi ai biancoblu cercando di pungere in contropiede

7' traversone di Tubino nel cuore dei sedici metri, Romeo di forza cerca di andare al tiro venendo però fermato dalla difesa biancoblu

5' Tobia schiera i suoi con Piacentini e N. Tobia ai lati di Romeo punta centrale, Cola non rinuncia ovviamente al suo 3-4-2-1, Sassari punto di riferimento avanzato con Briano e Turone alle sue spalle, dalla panchina Rignanese. In tribuna Zunino

1' si parte! Sold out il "Picasso", rimasti fuori dall'impianto diversi spettatori, che si sono posizionati sul ponte di fronte alla tribuna.

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Santelia, Incorvaia, Tubino, Gorrino, Angeli, Damonte, Castiglione, Piana, Romeo, Piacentini, N. Tobia. A disposizione : Mata, Garzoglio, Di Donato, Morielli, Campus, Monte, Pescio, A. Tobia, Ferrara. Allenatore : Tobia

SAVONA: Agostino, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Cartiere, Durante, Biaggi, Sassari, Briano, Turone. A disposizione : Rosasco, Toskaj, Rignanese, Bellotti, Gaggero, Covelli, Saracco, Pirotto, Fossati. Allenatore : Cola

Arbitro: Miraglia di Imperia

Assistenti: Bernardini e Scandale di Genova