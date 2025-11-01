Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Ufficiali i gironi e la prima giornata del secondo turno

La Coppa Liguria di Seconda Categoria 2025/2026 entra nel vivo. Il Comitato Regionale Ligure ha ufficializzato i gironi e l calendario della prima giornata del secondo turno, in programma mercoledì 12 novembre 2025.
Le formazioni ponentine sono state inserite nei primi due gironi: si parte con Borghetto - Nolese e Pallare Alta - Valdorba
Composizione dei Gironi del Secondo Turno
Girone
Società 1
Società 2
Riposa
01
Borghetto
Nolese
Argentina Arma
02
Pallare Calcio
Alta Valdorba
Bardineto
03
Praese 1945
Recreativo
Rivarolese
04
Casellese
Mura Angeli
San Giorgio
05
Recco 2019
Andrea Doria
Davagna
06
Monterosso
Crasco
—
06
Riese
F.C. Real Betti
—
07
Colli 2024
Ceula 2025
Arcola Garibaldina
Programma della Prima Giornata (12 novembre 2025)
Girone 01
Borghetto 1968 – Nolese R.G. 1946 2001
Campo “Carlo Oliva”, Borghetto Santo Spirito – Via Po
Ore 20:00
Riposa: Argentina Arma
Girone 02
Pallare Calcio – Alta Valdorba
Campo “Don Paolo Ravera”, Pallare – Località Impianti Sportivi
Ore 20:00
Riposa: Bardineto
Girone 03
Praese 1945 – Recreativo
Campo “Ferrando GB (Baciccia)”, Genova – Via Prà (Litoranea Fascia di Rispetto)
Ore 20:00
Riposa: San Giorgio
Girone 04
Casellese – Mura Angeli
Campo “Negrotto”, Serra Riccò – Via Negrotto
Ore 20:00
Riposa: Davagna 1979
Girone 05
Recco 2019 – Andrea Doria
Campo “San Rocco”, Recco – Via dei Ponti Romani 9
Ore 20:30
Riposa: Polisportiva Monterosso
Girone 06
Polisportiva Monterosso – Carasco
Campo “Raso Scaramuccia”, Levanto – Località Moltedi
Ore 20:00 (12 novembre)
Riese F.C. – Real Betti
Campo “Franco Celeri”, Chiavari – Largo Mario Ravenna 26/3
Ore 21:00 (13 novembre)
Girone 07
Colli 2024 – Ceula 2025
Campo “Turiddu Marchini”, Castelnuovo Magra – Via Carbone 1
Ore 20:15
Riposa: Arcola Garibaldina
Modalità Tecniche
Sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che totalizzerà il maggior punteggio.
In caso di parità tra due o più squadre si terrà conto, nell’ordine:
dei punti ottenuti negli scontri diretti;
della differenza reti negli scontri diretti;
della differenza reti generale;
del maggior numero di reti segnate;
del sorteggio.
Calendario del Secondo Turno
Prima giornata: mercoledì 12 novembre 2025
Seconda giornata: mercoledì 26 novembre 2025
Terza giornata: mercoledì 10 dicembre 2025
Nella seconda giornata dei triangolari, la squadra che ha riposato affronterà la perdente (o, in caso di pareggio, la squadra che ha giocato in casa) della prima partita.
Gli abbinamenti della terza giornata verranno poi stabiliti in base ai risultati delle gare precedenti.