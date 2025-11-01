 / Calcio

Calcio | 01 novembre 2025, 12:02

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Ufficiali i gironi e la prima giornata del secondo turno

La Coppa Liguria di Seconda Categoria 2025/2026 entra nel vivo. Il Comitato Regionale Ligure ha ufficializzato i gironi e l calendario della prima giornata del secondo turno, in programma mercoledì 12 novembre 2025.

Le formazioni ponentine sono state inserite nei primi due gironi: si parte con Borghetto - Nolese e Pallare Alta - Valdorba

Composizione dei Gironi del Secondo Turno

Girone

Società 1

Società 2

Riposa

01

Borghetto 

Nolese 

Argentina Arma

02

Pallare Calcio

Alta Valdorba

Bardineto

03

Praese 1945

Recreativo

Rivarolese

04

Casellese

Mura Angeli

San Giorgio

05

Recco 2019

Andrea Doria

Davagna

06

Monterosso

Crasco

06

Riese

F.C. Real Betti

07

Colli 2024

Ceula 2025

Arcola Garibaldina


Programma della Prima Giornata (12 novembre 2025)

Girone 01

Borghetto 1968 – Nolese R.G. 1946 2001
Campo “Carlo Oliva”, Borghetto Santo Spirito – Via Po
Ore 20:00
Riposa: Argentina Arma
 

Girone 02

Pallare Calcio – Alta Valdorba
Campo “Don Paolo Ravera”, Pallare – Località Impianti Sportivi
Ore 20:00
Riposa: Bardineto
 

Girone 03

Praese 1945 – Recreativo
Campo “Ferrando GB (Baciccia)”, Genova – Via Prà (Litoranea Fascia di Rispetto)
Ore 20:00
Riposa: San Giorgio
 

Girone 04

Casellese – Mura Angeli
Campo “Negrotto”, Serra Riccò – Via Negrotto
Ore 20:00
Riposa: Davagna 1979
 

Girone 05

Recco 2019 – Andrea Doria
Campo “San Rocco”, Recco – Via dei Ponti Romani 9
Ore 20:30
Riposa: Polisportiva Monterosso
 

Girone 06

Polisportiva Monterosso – Carasco
Campo “Raso Scaramuccia”, Levanto – Località Moltedi
Ore 20:00 (12 novembre)

Riese F.C. – Real Betti
Campo “Franco Celeri”, Chiavari – Largo Mario Ravenna 26/3
Ore 21:00 (13 novembre)
 

Girone 07

Colli 2024 – Ceula 2025
Campo “Turiddu Marchini”, Castelnuovo Magra – Via Carbone 1
Ore 20:15
Riposa: Arcola Garibaldina

 

Modalità Tecniche

Sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che totalizzerà il maggior punteggio.
In caso di parità tra due o più squadre si terrà conto, nell’ordine:

dei punti ottenuti negli scontri diretti;

della differenza reti negli scontri diretti;

della differenza reti generale;

del maggior numero di reti segnate;

del sorteggio.
 

Calendario del Secondo Turno

Prima giornata: mercoledì 12 novembre 2025

Seconda giornata: mercoledì 26 novembre 2025

Terza giornata: mercoledì 10 dicembre 2025

Nella seconda giornata dei triangolari, la squadra che ha riposato affronterà la perdente (o, in caso di pareggio, la squadra che ha giocato in casa) della prima partita.
Gli abbinamenti della terza giornata verranno poi stabiliti in base ai risultati delle gare precedenti.

