Calcio. Allenamento congiunto a reti bianche per Albissole e Altarese

Nessuna rete sul terreno del Faraggiana: l'allenamento congiunto tra Albissole e Altarese si è chiuso con il risultato di 0-0. Un confronto comunque utile per i tecnici Cattardico e Ponte che ha permesso ad entrambe le squadre di proseguire il proprio approccio verso i primi impegni ufficiali.

Con questa amichevole si archivia la terza settimana di lavoro estivo per i ceramisti. Da lunedì inizierà un nuovo ciclo di allenamenti che culminerà con il primo appuntamento ufficiale: la gara di Coppa Italia sul campo del Bragno. Per i valbormidesi rotta verso la Coppa Liguria: gli avversari saranno il Dego, il Cengio e l Quiliano & Valleggia,