Balùn, Amici del Castello regine di Coppa Italia: trionfo a Andora contro la San Leonardo

Le ragazze di Diano Castello scrivono la storia e alzano la Coppa Italia Femminile, aggiungendo un nuovo prestigioso trofeo alla bacheca societaria. Nella finale di Andora, Klippl e compagne firmano un’impresa che resterà negli annali, superando le pur brave avversarie della San Leonardo con una rimonta poderosa nella ripresa dopo un primo tempo a due facce.

L’avvio sembra premiare le imperiesi, che trovano il primo strappo sul 3-1 e nonostante la reazione delle avversarie riescono a chiudere la frazione in vantaggio di due lunghezze. Ma al rientro in campo cambia tutto: l’Amici del Castello alza il ritmo, trova subito l’aggancio e piazza il break decisivo che spegne le certezze della San Leonardo, incapace di trovare le contromisure al nuovo assetto delle rossoblù.

La partita prende una sola direzione, le ragazze di Diano Castello non si fermano più e chiudono con autorità sul 9-5, scatenando la festa finale. Un successo costruito con cuore, tecnica e carattere, che conferma la crescita di un gruppo capace di affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità.

IL TABELLINO

San Leonardo-Amici del Castello 5-9

SAN LEONARDO: Nathalia Di Curzio, Martina Giubergia, Madeleine Di Curzio, Clara Sturloni. Dt: Claudio Motosso.

AMICI DEL CASTELLO: Rebecca Klippl, Lorenza Mignone, Enrica Taramasco, Nicole Bottino (Alessia Masieri). Dt: Fabio Novaro Mascarello.

Arbitri: Piera Basso e Sergio Giovanni Olivieri.



