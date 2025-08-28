 / Calcio

Calcio | 28 agosto 2025, 10:54

Calcio, Finale. Ultima amichevole prima dell'esordio in Coppa, battuta 3-0 la Juniores del Vado

In gol Palumbo, Ferrara e Halaj

Si è chiuso con una vittoria sulla Juniores Nazionale del Vado il percorso di avvicinamento al campionato del Finale di mister Alessi. Domenica, infatti, ci sarà l'esordio ufficiale contro il Pontelungo.

Ieri i giallorossoblu hanno prevalso 3-0 sui ragazzi di mister Gracchi.

Le marcature portano le firme di Palumbo, Ferrara e Halaj.
 

FINALE - VADO U19 3-0

Marcatori: Palumbo, Ferrara, Halaj
 

FINALE: Grenna, Minetti, G. Puddu, Arzarello, Amatruda, Tona, Vuillermoz, Ballone, Tavarone, Bazzano, Risso.

A disposizione: Mondino, Medas, Bertozzi, Mallarino, Olivieri, Belvedere, Polito, Ferrara, Halaj, Palumbo

Allenatore: Diego Alessi
 

VADO U19: Saettone, Puddu, Mazzon, Aspesi, Bonomini, Pellegrini, Lazzarini, Castiglia, Bonanni, Gulii.

A disposizione: Carai, Aonzo, Cova, Rossetti, Burchi, Castrofilippo, Avolio

Allenatore: Sergio Gracchi

Redazione

