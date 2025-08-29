Da Cosseria a Trieste: la sfida in bici di Luca Bertone sulle salite leggendarie del Giro d’Italia

Mentre molti trascorrono la primavera tra brevi vacanze e relax, Luca Bertone, 30 anni, autista di pullman a Cosseria, ha scelto una sfida straordinaria: percorrere il nord Italia in bicicletta affrontando alcune delle salite più iconiche del Giro d’Italia.

In dieci giorni ha coperto 1.265 km e superato 20.720 metri di dislivello, affrontando montagne storiche come il Mortirolo, lo Stelvio, il Giau, le Tre Cime di Lavaredo e il temibile Monte Zoncolan, considerato tra le salite più difficili d’Europa.

Il viaggio non è stato privo di ostacoli: freddo, pioggia e persino una bufera di neve sullo Stelvio hanno messo alla prova la sua resistenza. Ma i panorami spettacolari e gli incontri inaspettati, tra cui quello con una ciclista professionista del Team Soudal, hanno reso l’esperienza indimenticabile.

Alla fine, Luca è arrivato a Trieste esausto, ma felice: un sorriso sul volto e la soddisfazione di aver realizzato un sogno che custodirà per sempre.

"Applaudiamo Luca per questa straordinaria impresa, un esempio di passione e determinazione che dimostra come, con impegno e coraggio, non esistano limiti impossibili da superare", commentano dal Comune di Cosseria.