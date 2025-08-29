 / Altri sport

Da Cosseria a Trieste: la sfida in bici di Luca Bertone sulle salite leggendarie del Giro d’Italia

In dieci giorni ha percorso 1.265 km con 20.720 metri di dislivello, affrontando montagne iconiche come Mortirolo, Stelvio, Giau, Tre Cime di Lavaredo e il temibile Zoncolan

Mentre molti trascorrono la primavera tra brevi vacanze e relax, Luca Bertone, 30 anni, autista di pullman a Cosseria, ha scelto una sfida straordinaria: percorrere il nord Italia in bicicletta affrontando alcune delle salite più iconiche del Giro d’Italia.

In dieci giorni ha coperto 1.265 km e superato 20.720 metri di dislivello, affrontando montagne storiche come il Mortirolo, lo Stelvio, il Giau, le Tre Cime di Lavaredo e il temibile Monte Zoncolan, considerato tra le salite più difficili d’Europa.

Il viaggio non è stato privo di ostacoli: freddo, pioggia e persino una bufera di neve sullo Stelvio hanno messo alla prova la sua resistenza. Ma i panorami spettacolari e gli incontri inaspettati, tra cui quello con una ciclista professionista del Team Soudal, hanno reso l’esperienza indimenticabile.

Alla fine, Luca è arrivato a Trieste esausto, ma felice: un sorriso sul volto e la soddisfazione di aver realizzato un sogno che custodirà per sempre.

"Applaudiamo Luca per questa straordinaria impresa, un esempio di passione e determinazione che dimostra come, con impegno e coraggio, non esistano limiti impossibili da superare", commentano dal Comune di Cosseria.

Graziano De Valle

