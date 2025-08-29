 / Calcio

Calcio | 29 agosto 2025, 13:32

Calciomercato. Il ballottaggio ha il suo verdetto, sarà Yuri Limongelli avestire la maglia del Celle Varazze

Calciomercato. Il ballottaggio ha il suo verdetto, sarà Yuri Limongelli avestire la maglia del Celle Varazze

E' stato sciolto uno degli ultimi nodi di mercato del Celle Varazze.

Alla fine sarà Yuti Limongelli non Oscar Malltezi a vestire la maglia biancoblu.

Il nuovo attaccante, classe 2004, ha risputato l'ultima stagione con le maglie di Tau Altopascio e Roma City.
 

L'annuncio:

Il 𝑪𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒛𝒛𝒆 𝑭.𝑩.𝑪 comunica di aver raggiunto l’accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore 𝒀𝒖𝒓𝒊 𝑳𝒊𝒎𝒐𝒏𝒈𝒆𝒍𝒍𝒊.

Giocatore classe 2004 che può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.

Dopo le giovanili al Latina, Yuri matura la prima esperienza in serie D al Nuova Florida (Girone G), mettendo a referto 8 gol complessivi e 6 assist.

L’ultima annata si è suddivisa tra Tau Calcio Altopascio (Girone E) e Roma City (Girone F).

La società dà il benvenuto a 𝒀𝒖𝒓𝒊 augurandogli buona fortuna in maglia biancoblù.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium