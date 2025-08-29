Laigueglia, i bambini della scuola vela a lezione con "le volanti" della Polizia di Stato

Presso la spiaggia della sede dell’Aquilia si è svolta una giornata didattica sul tema della legalità, pianificata dall’Amministrazione comunale assieme alla Squadra Nautica della Polizia di Stato di Alassio.

A coordinare l’incontro è stato Bettino Cappelin, direttore della scuola vela e presidente dell’Associazione dei Marinai d’Italia di Laigueglia. In questa occasione, l’agente scelto della Polizia di Stato Carlo Greco e il sovrintendente Jurij Tarò hanno illustrato i compiti e l’attività istituzionale della Squadra Nautica.

Tra gli argomenti trattati si è parlato di sicurezza tra gli ombrelloni e in mare, delle norme di comportamento per i bagnanti nel rispetto della zona destinata alla balneazione e delle attività lecite che si possono svolgere sulla battigia, come previsto dall’ordinanza balneare. Ai ragazzi presenti all’evento sono state illustrate le caratteristiche d’impiego delle “volanti del mare”.

La vigilanza costiera con questi mezzi è costante: possono raggiungere la battigia senza problemi, qualora fosse necessario intervenire in tempi brevi anche sulla spiaggia. Possono trasportare due persone oltre all’operatore ed eventualmente trainare piccole imbarcazioni.

I conduttori degli acquascooter della Squadra Nautica sono altamente qualificati: svolgono un corso di addestramento presso il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia e, durante l’anno, seguono un programma costante di “mantenimento fisico” con prove di acquaticità (con equipaggiamento di salvataggio) e attività aerobica.

Per l’Amministrazione Comunale erano presenti l’assessore con delega all’Istruzione, Giampaolo Giudice, e il consigliere con delega allo Sport, Lino Bersani.