Allerta Meteo. Livello giallo prolungato ed esteso anche al ponente ligure

È stata prorogata l’allerta gialla per temporali in Liguria. Sul centro-levante della regione (zone B, C ed E) l’avviso resterà in vigore fino alle 15 di domani, mercoledì 10 settembre. Nel resto del territorio (zone A e D) l’allerta scatterà dalla mezzanotte e durerà fino alle 15 di domani.

La perturbazione che ha interessato il levante ligure nella mattinata odierna continuerà a determinare condizioni di instabilità anche nella giornata di domani. Sono attese nuove formazioni temporalesche, localmente organizzate, che potranno interessare a macchia di leopardo diverse aree della regione, con possibili sconfinamenti anche sul Ponente.

Non si prevedono al momento fenomeni stazionari e saranno possibili pause nelle precipitazioni.