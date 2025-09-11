Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Cambia il risultato di una partita, l'elenco dei provvedimenti dopo la prima giornata

GARE COPPA LIGURIA
GARE DEL 6/09/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 6/09/2025 SPORTING CLUB AURORA 1975 – F.C. LAVAGNA 2.0
Il G.S.:
Visto il referto arbitrale della gara in questione;
Atteso che, dal medesimo referto emerge che i calciatori BINAJ AMARILDO e MODICA ALESSANDRO della Società F.C. LAVAGNA 2.0, nel corso della gara, sono stati sanzionati con il provvedimento dell’ammonizione;
Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, i calciatori suddetti risultano essere non tesserati;
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell’art. 10 del CGS;
Richiamato l’art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 66 C.G.S.;
Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1 a 1;
P.Q.M.
Dispone:
di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3-0 alla società SPORTING CLUB AURORA;
di comminare la squalifica per 2 giornate ai calciatori BINAJ AMARILDO e MODICA ALESSANDRO della Società F.C. LAVAGNA 2.0, con decorrenza dalla data del loro eventuale tesseramento;
di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 25 settembre a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. LAVAGNA 2.0, Sig. GRULLO ANTONIO;
di comminare l’ammenda di Euro 200,00 alla società F.C. LAVAGNA 2.0, a titolo di responsabilità oggettiva.
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 F.C. LAVAGNA 2.0
V.D.G.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE: fino al 25/09/2025
GRULLO ANTONIO (F.C. LAVAGNA 2.0)
V.D.G.
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GIACOBBE DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)§
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BAUDONE MASSIMO (RICCO LE RONDINI)
FIGONE MARCELLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAPINI MARCO (CELLA 1956)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
GALLUCCIO ALESSIO (G.S. GRANAROLO)
CASTAGNARO GABRIELE (RICCO LE RONDINI)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BORDO SAMUEL (AUDACE CAMPOMORONE)
BOTTARI STEFANO (AUDACE CAMPOMORONE)
LORIA DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
ANTONINI FILIPPO (BOLZANETESE VIRTUS)
MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
PATRONE GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)
CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI)
PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)
MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
BOCCIARDO MATTEO (CASARZA LIGURE)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)
MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)
GACCIOLI NICOLO (F.C. LAVAGNA 2.0)
CERRI JOAN (FORZA E CORAGGIO)
RUSSOTTI RENATO (G.S. GRANAROLO)
AKHTAR OMAR MUHAMMAD (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
LUCIANI DAVIDE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
STURLESE LUCA (LERICI F.C.)
VERONA MARIO (LERICI F.C.)
TOBIA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
BARLETTA DENIL (PANCHINA)
COSTA ANDREA (PANCHINA)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
ARNALDI SIMONE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
FASCE PIETRO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
MAGGIANI ANDREA (RICCO LE RONDINI)
CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
QUACQUARO GUGLIELMO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
FIGONE SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ASSALINO FILIPPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CALORI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
PODDA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
RICCIARDULLI MATTEO (TORRIGLIA 1977)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
GERMI FILIPPO MARIO (VALSECCA SPORT & FUN)
GRALLINU IVAN (VALSECCA SPORT & FUN)
GARE DEL 7/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BOSCHI ERNESTO (DINAMO SANTIAGO)
CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DE MATTEI TOMAS (PSM RAPALLO)
Al 45+2 st, rivolge al ddg due espressioni blasfeme ed irriguardose e a partita conclusa continua a protestare nei confronti del ddg.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SALVADOR DANJEL (QUILIANO & VALLEGGIA)
Al 16 st, colpiva intenzionalmente un avversario a seguito di un contrasto di gioco, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CARTA FILIPPO (BOLANESE)
CRIPPA NICOLO (BORGO RAPALLO 98) (sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SECCO ALESSANDRO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CROVELLA LUCA (ALTARESE 1929)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
SALANI PIETRO (ALTARESE 1929)
BORTOLINI ANDREA (ANDORA 1966)
COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)
BILLI MICHAEL (BOLANESE)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
LUTI BESENGHI MATTIA (BOLANESE)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
CANELLA FRANCESCO (BORGO RAPALLO 98)
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
MUSANTE MATTIA (BORGO RAPALLO 98)
PRIVINO VALENTINO (BORGO RAPALLO 98)
AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)
MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
CELI ANDREA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
ELBOUABDELLAOUI M. (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SCAPPAZZONI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)
CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
DONATO ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
PICCARDO DANIELE (CAMPESE F.B.C.)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
CROCE FABIO (CENGIO)
DE MATTEIS LUCA (CENGIO)
VALENTINO ALESSANDRO (CISANO)
BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)
GAGGERO MANUEL (DEGO CALCIO)
MORENO ORTEGA ALEX J. (DINAMO SANTIAGO)
FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)
ROBOTTI ROBERTO (GOLFO DIANESE 1923)
FIORINI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)
DONATO FILIPPO (MULTEDO 1930)
MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)
ASCHERI EDOARDO (ONEGLIA CALCIO)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)
COLDANI GABRIELE (PSM RAPALLO)
FERROTTI GABRIELE (QUILIANO & VALLEGGIA)
MACCIO MIRKO (ROSSIGLIONESE)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)
PIZZORNO ENRICO (ROSSIGLIONESE)
SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)
DAMONTE FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
FAZZI LUCA DOMENICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
TESTI JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BERRUTI GABRIEL (SPERANZA 1912 F.C.)
ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)
FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
BUBBA ALESSANDRO (VELOCE 1910)
REVELLO MATTEO FRANCESC (VELOCE 1910)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIA CALCIO)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
MORDEGLIA NICOLO (VIRTUS DON BOSCO)
NORO ARISTIDE (VIRTUS DON BOSCO)
THEVENET NICOLAS JEAN LU (VIRTUS DON BOSCO)