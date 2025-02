Volley. Lunedì la grande festa della pallavolo ligure, saranno premiate le squadre savonesi e coach Emanuele Sbravate

Si terrà lunedì prossimo 3 febbraio presso l’Università degli Studi di Genova – DISPI (Aula Magna – Albergo dei poveri) l’edizione del Volley Day con la premiazione di atleti e società che sono stati protagonisti nel 2024 della pallavolo ligure.

Ospite d’onore dell’evento sarà Mauro Berruto che aprirà i lavori alle ore 15:00. Ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana, poi direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l'arco, Berruto è stato anche amministratore delegato della Scuola Holden di Torino. Parlerà a dirigenti e tecnici della pallavolo ligure. Ad introdurlo sarà la professoressa Daniela Preda, direttrice DISPI. A seguire interverranno il prof. Bruno Barba, coordinatore Pogis, le assessore allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova) e il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo.

Intorno alle ore 17, Anna Del Vigo, presidente del Comitato ligure della Fipav, aprirà le premiazioni che, come per tradizione, spazieranno dai campionati giovanili ai regionali, passando per beach volley e Coppa Liguria per arrivare alla consegna della Rete d’Oro al Dirigente dell’Anno.

“Questa edizione del Volley Day si celebra in un periodo inconsueto”, spiega Anna Del Vigo. “Ho sentito però il desiderio di regalare, prima della tornata elettorale, questa festosa passerella ai nostri campioni e alle nostre società della pallavolo ligure perché anche il 2024 è stato un anno davvero speciale ed è giusto ritrovarsi, tutti insieme, per celebrare le nostre eccellenze. E’ una bellissima occasione, con un ospite di grande prestigio quale Mauro Berruto. Ringrazio l’Università di Genova per l’Ospitalità e la collaborazione”.

Saranno consegnati alcuni premi speciali per risultati di straordinario livello conseguiti da liguri a livello internazionale. Saranno presenti Davide Benzi, campione italiano di beach Volley 2023 e vicecampione nel 2024, Pietro Carrera, campione mondiale under 17, Stella Caruso e Marta Stagnaro, bronzo all’Europeo under 18. In video porteranno il loro saluto anche i tre fratelli Porro (Paolo, Luca e Simone) e la campionessa olimpica Ilaria Spirito. Applausi anche per i tecnici Luca Leoni (oro mondiale under 17) e Emanuele Sbravati (oro europeo beach volley under 18)

Per i Campionati giovanili saranno premiate Colombo Volley Genova (S3 2° Livello, U13 3x3 e U13 6x6, U15, U19), Cus Genova (S2 2° Livello F), Cogovalle (S3 1° Livello Misto, U18, U14, U13 femminili), Wonder Volley (U16 F), Imperia Volley (U17 M). Per Serie C e D saranno premiate per le promozioni Celle Varazze Volley, Cus Genova, Albisola Pallavolo, Tigullio Sport Team, Pallavolo Arenzano, Movimento Ragazzi Santa Sabina, Colombo Genova Volley, Admo Volley. Infine premi speciali per le formazioni di Normac Vgp e Cus Genova che hanno conquistato la Coppa Liguria.