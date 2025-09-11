 / Calcio

Calcio. Nessuna ambulanza al campo, il Giudice Sportivo assegna la vittoria a tavolino alla S.F. Loano contro lo Sporting Taggia

I rossoblu passano ai quarti di Coppa Italia, affronteranno il Pietra Ligure

Nessun colpo di scena dopo la mancata disputa del ritorno di Coppa Italia di Eccellenza tra lo  Sporting Taggia Sanremo e la San Francesco Loano. Il match non si è disputato a causa della mancata presenza a bordo campo di un medico o di un’ambulanza con defibrillatore, obbligo previsto dal regolamento della LND per le società di Eccellenza.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, all’orario fissato per l’inizio della partita non erano in loco nessuna delle figure previste e, nonostante i 45 minuti di attesa, la situazione non è stata sanata. Non essendo emerse cause di forza maggiore a giustificazione dell’assenza, il Giudice Sportivo omologato il risultato con vittoria per 3-0 a tavolino al San Francesco Loano.

