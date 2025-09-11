Giudice Sportivo, Coppa Italia Promozione. Si arriva fino a tre qiornata di squalifica

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARE DEL 6/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BAUSANO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)
VASIUNIN IVAN (NEW BRAGNO CALCIO)
COVELLI RUGGIERO (SAVONA F.B.C. 1907)
DURANTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
SARACCO JACOPO (SAVONA F.B.C. 1907)
GARE DEL 7/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 SERRA RICCO 1971
Per la condotta dei propri sostenitori i quali lanciavano numerosi fumogeni contro la recinzione del tdg nonché indirizzavano all’indirizzo del ddg espressioni ingiuriose.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)
Al 25 st, a palla lontana, colpiva con una manata la pancia di un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUTI ANDREA (CAPERANESE 2015)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FALL PAPE MADIODIO (CALVARESE 1923)
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
HALAJ SERGIS (FINALE)
BELLONI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CAMPUS MARCO (LEGINO 1910)
TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
DI SANTO LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
AMENDUNI MATTIA (ALBISSOLE 1909)
DECERCHI AKIRA RICCARDO (ALBISSOLE 1909)
CANNIZZARO GIOVANNI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)
CALCAGNO TOMMASO (CALVARESE 1923)
CANALE ANDREA (CALVARESE 1923)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
CASONI PIETRO (CAPERANESE 2015)
CINEFRA LORIS (CAPERANESE 2015)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GUARAGLIA SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
POLITO THOMAS (FINALE)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
NERI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BRUNI EMANUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
FERRARI GABRIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
DAMONTE LORIS (LEGINO 1910)
FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)
RAPETTI MARCO (LEGINO 1910)
TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)
SCHIAFFINO DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
BERNARDINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)
MACCIO LORENZO (MASONE)
REJAIBI SABEUR (MASONE)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
PERASSO SIMONE (SAN CIPRIANO)
BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)
DANERO FILIPPO (SAN DESIDERIO)
ROVERI NICOLO (SAN DESIDERIO)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
MARCHESE LEONARDO (SANTERENZINA)
SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)
CAGNANA PIERPAOLO (SERRA RICCO 1971)
GIOVINAZZO ALESSIO (SERRA RICCO 1971)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
SILICANI AHARON (SERRA RICCO 1971)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
FOSSA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
LANZA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
CAMPOLO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)