Pallanuoto. Rivalità, intrecci di mercato e una gara d'andata difficile da dimenticare: a Sori è di nuovo Pro Recco - R.N. Savona

Una rivalità storica, intrecci di mercato e una gara d’andata che ha lasciato il segno. Pro Recco - Rari Nantes Savona non è mai una partita banale e oggi pomeriggio, alle ore 15 nella piscina comunale di Sori, le protagoniste dell’ultima finale scudetto tornano a sfidarsi per la 15ª giornata del campionato di Serie A1.

I recchellini, attualmente in testa alla classifica a pari punti con Brescia, cercano di mantenere il primato, mentre Savona insegue a quattro lunghezze di distanza. Al di là della graduatoria, però, sono tanti i temi caldi della sfida tra i biancorossi di Angelini e la squadra di Sukno.

Uno dei punti più discussi riguarda la direzione arbitrale, dopo le polemiche seguite alla gara d’andata alla “Zanelli”, terminata 12-7 per la Pro Recco. In quell’occasione, le decisioni dei direttori di gara Severo e Petronilli furono duramente contestate dalla Rari. Alla vigilia della sfida, il vicepresidente e direttore sportivo del Savona, Giuseppe Gervasio, ha ribadito: “Dobbiamo augurarci di non avere un arbitraggio come quello dell’andata. Se ciò si verificherà, penso che potremo giocarci le nostre carte, anche se loro restano favoriti”. Oggi, tra gli arbitri designati, ci sarà ancora Severo, affiancato da Colombo.

Oltre agli aspetti tecnici, sarà poi interessante valutare le condizioni dei biancorossi a pochi giorni dal ritorno in Champions League e più in generale da un vero e proprio tour de force tra gare europee e di campionato. Infine, il mercato aggiunge un altro elemento di tensione: la Pro Recco ha messo gli occhi sui gioielli della Rari (tra questi il portiere Nicosia sembra ormai vicinissimo al trasferimento), benzina sul fuoco di una rivalità sempre più aspra.