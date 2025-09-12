 / Calcio

12 settembre 2025

Il calcio ponentino è in lutto per la scomparsa di Sergio Bogliolo

Sergio Bogliolo, insieme a Mario Pisano, alla premiazione dello Sportivo dell'anno ingauno 2025

Una brutta notizia ha sorpreso e rattristato il mondo calcistico ponentino.

Ieri è infatti venuto a mancare Sergio Bogliolo, per decenni un vero e proprio riferimento nell'area andorese.

Tono di voce felpato, battuta rapida e sagace, Bogliolo ha iniziato a giocare a pallone dai primi anni 70, fino a indossare nella decade successiva le maglie di Ceriale e Bastia.

Ma è ai giovani che ha dedicato la maggior parte della sua vita sportiva, prima come allenatore nei vivai di Andora, Alassio, San Bartolomeo e Loanesi, poi come direttore sportivo e come direttore generale dell'Andora Calcio.

In biancoblu ha sempre rivolto un occhio particolare ai propri ragazzi, lanciando giocatori e tecnici senza timori rispetto alla carta d'identità.

Le esequie funebri saranno celebrate domani, sabato 13 settembre, alle ore 15:00 nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Andora.

Redazione

