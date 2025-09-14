Calcio. Akkari firma la prima vittoria in Serie D del Celle Varazze, Club Milano battuto 1-0

CELLE VARAZZE - CLUB MILANO 1-0 (53' Akkari)
FINISCE QUI! PRIMA GIOIA IN SERIE D PER IL CELLE VARAZZE, CHE VINCE 1-0 NEL DEBUTTO CASALINGO CONTRO IL CLUB MILANO. DECIDE IL GOL DI AKKARI IN AVVIO DI SECONDO TEMPO, SUPER PROVA ANCHE DI MITU, CHE SALVA LA PORTA DELLE CIVETTE IN ALMENO TRE OCCASIONI
94' Marchetti dal limite calcia in precaria coordinazione, il pallone finisce abbondantemente sopra la traversa
93' ultimi assalti del Club Milano, che tenta il tutto per tutto
91' Capra nello stretto serve Busicchia, sfera a Donaggio che in diagonale trova le gambe di Rigo
90' cinque di recupero
89' Scavo inserisce anche Dell'Acqua al posto di Dicoste
87' Donaggio difende palla in area e appoggia all'indietro per Akkari, destro masticato che si spegne sul fondo
86' Pisano si gioca anche la carta Salvadori, esce Giolfo
82' corner di Pozzi, incornata di Bernacchi, colpo di reni di Mitu che salva ancora la propria porta alzando in corner
81' ancora Goffi dal limite, destro che chiama Mitu alla deviazione in tuffo, massimo sforzo offensivo della squadra lombarda
80' si rivedono in avanti i biancorossi, ci prova dal limite Goffi col sinistro, sfera un paio di metri a lato della porta delle Civette
78' Fernandes per Pozzi nel Club Milano, Pisano inserisce invece Gnecchi al posto di Balan
73' primo cambio per Pisano, debutto in campionato per Donaggio, fuori Righetti
70' duro intervento di Scarfò su Pozzi, giallo anche per il terzino biancoblu
67' ammonito Balan, che prima di commettere fallo aveva saltato con una giocata di qualità Tonon
65' non ne ha più Kane, Scavo inserisce al suo posto Goffi
62' duro scontro tra Mitu e Dicoste, ha la peggio il portiere di casa, ammonito il numero otto lombardo
60' ammonito per proteste il portiere Stucchi, che ha attraversato tutto il campo, in qualità di capitano, per andare a spiegarsi col direttore di gara
57' tentativo di Szerdi dalla lunghissima distanza, pallone colpito troppo con l'esterno, nessun problema per Stucchi
55' gol da attaccante di razza per il numero nove delle Civette, che alla prima occasione realizza una rete pesante nell'economia del match. Club Milano ora costretto a rischiare di più
53' AKKARI! IL VANTAGGIO DEL CELLE VARAZZE! Scarfò sradica il pallone dai piedi di Vedovato e sventaglia a sinistra per Capra, uno contro uno a puntare il diretto avversario e traversone in mezzo che Akkari, di forza, incorna alle spalle di Stucchi. 1-0 all'Olmo-Ferro
49' Club Milano frizzante quando si propone in attacco, in campo tutti giocatori nati dal 2000 in su, un solo '99 in panchina, il portiere Taliento
47' traversone interessante dalla destra di Capra, Stucchi in uscita alta anticipa Akkari
46' al via la ripresa, nessun cambio al momento
SECONDO TEMPO
45'+1' Rankovic direttamente sopra la traversa, finisce 0-0 il primo tempo all'Olmo-Ferro
45' De Benedetti commette fallo al limite su Vedovato, ultima chance del primo tempo a favore della squadra di Scavo, posizione ideale per un destro
43' break offensivo anche del Celle Varazze, troppo telefonato però il tiro dal limite di Balan, Stucchi controlla senza problemi
42' occasionissima per i lombardi, Pozzi a tu per tu con Mitu trova l'opposizione del portiere biancoblu, bravo a restare in piedi fino all'ultimo e a chiudere lo specchio
40' spunto a sinistra di Pozzi, Vedovati ha una buona chance per colpire dal limite dell'area piccola, ma il centravanti milanese sbuccia solo la sfera spedendo sul fondo
36' Dipentima è il primo ammonito della gara
33' De Benedetti respinge il traversone di Pozzi, raccoglie Tonon che calcia alle stelle dai venticinque metri
32' rovesciata volante di Rankovic, pallone impattato col sinistro e sfera di poco a lato, Mitu era comunque in traiettoria
30' Balan recupera palla e apre a destra per Giolfo, fuori misura però il traversone del numero venti biancoblu
29' angolo di Capra che non viene raccolto da alcun compagno, le Civette cercano di alzare i giri del motore in questo ultimo quarto di primo tempo
23' pallone arretrato al limite per Szerdi, sinistro al volo smorzato da un avversario
22' Akkari nel corpo a corpo con Bernacchi conquista un'interessante punizione laterale, sul pallone ovviamente Edo Capra
20' tanto agonismo in campo, squadre con grinta e determinazione
12' confermato il 4-2-3-1 per mister Pisano, Akkari punta centrale con Giolfo, Righetti e Capra a comporre il terzetto sulla trequarti, mediana con Balan e Szerdi, Club Milano schierato invece col 3-5-2, il duo Rankovic-Vedovati compone il tandem offensivo
10' prime battute frizzanti, squadre che si affrontano senza troppi tatticismi
7' corner velenosissimo battuto da Pozzi, Mitu costretto ancora ad allungare oltre la linea di fondo
6' che occasione per il Club Milano: dialogo al limite che porta al destro secco di Rankovic, strepitoso l'intervento di Radu Mitu che devia in angolo, riflesso super del numero uno biancoblu
2' subito proteste delle Civette per un contatto all'altezza del dischetto ai danni di Akkari, Bassetti di Lucca fa cenno di proseguire
1' inizia la sfida! Completo bianco per il Celle Varazze, divisa rossa acceso per il Club Milano
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Mitu; De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Balan, Akkari, Righetti, Szerdi, Scarfò, Giolfo. A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Calcagno, Donaggio, Salvadori, Gnecchi, Padovan, Giosa, Demartini. Allenatore: Pisano
CLUB MILANO: Stucchi; Autiero, Dipentima, Tonon, Bernacchi, Rigo, Kane, Dicoste, Vedovati, Rankovic, Pozzi. A disposizione: Taliento, Ruggeri, Restelli, Busato, Marocco, Marchetti, Dell'Acqua, Fernandes, Goffi. Allenatore: Scavo
Arbitro: Bassetti di Lucca
Assistenti: Della Bartola di Pisa - Smecca di Carrara