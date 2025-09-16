Calcio. La Nolese saluta Simone Giglio: "Ti abbiamo apprezzato come giocatore e come persona"

La Polisportiva Nolese rivolge un caloroso e sincero saluto a Simone Giglio, che dopo due stagioni intense e ricche di impegno lascia la maglia biancorossa per intraprendere una nuova esperienza sportiva, motivata anche da una scelta di vita che lo avvicina alla sua residenza di Tovo San Giacomo.

"A Simone - spiega la società - vanno i nostri più profondi ringraziamenti: in questi due anni ha saputo farsi apprezzare non solo come calciatore, ma soprattutto come persona. La sua costanza, la determinazione, l’educazione e la puntualità quasi professionistica hanno rappresentato un esempio per compagni e staff. Qualità che, unite a una grande duttilità tattica e alla capacità di adattarsi a più ruoli, lo hanno reso un elemento di indiscusso valore all’interno della squadra.

La Polisportiva Nolese augura a Simone le migliori fortune, sia sul piano calcistico sia nella vita quotidiana, con la speranza e il piacere di poterlo ritrovare presto sui campi di calcio, magari da avversario, ma sempre con la stessa stima e amicizia".