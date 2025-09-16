 / Calcio

Calcio | 16 settembre 2025, 19:13

Calciomercato. Colpo dall'Irlanda per il Vado. Preso il laterale mancino Brian Torre

Torna a muoversi a sorpresa il mercato del Vado e il nuovo acquisto arriva direttamente dall'Irlanda. Più precisamente dalle sponde del fiume Shannon, dove il vetiseienne Brian Torre ha giocato le ultime due stagioni con la maglia dell'Athlone.
Torre vanta una lunga presenza anche nei campionati statunitensi: in Italia ma indossato le casacche di Atletico Torino, Castellazzo e Alba.

Redazione

