La cicogna bussa in casa della Priamar.
Nelle scorse ore è infatti venuto alla luce il piccolo Edoardo, figlio del direttore sportivo rossoblù Giuseppe Graziano.
Al ds, a mamma Egle e a Edoardo le più sentite felicitazioni dalla redazione di Svsport.it.
martedì 16 settembre
Calcio | 16 settembre 2025, 19:30
Priamar. Cicogna rossoblu per il ds Graziano, è nato Edoardo!
