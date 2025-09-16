 / Calcio

Calcio | 16 settembre 2025, 19:30

Priamar. Cicogna rossoblu per il ds Graziano, è nato Edoardo!

Priamar. Cicogna rossoblu per il ds Graziano, è nato Edoardo!

La cicogna bussa in casa della Priamar.
Nelle scorse ore è infatti venuto alla luce il piccolo Edoardo, figlio del direttore sportivo rossoblù Giuseppe Graziano.
Al ds, a mamma Egle e a Edoardo le più sentite felicitazioni dalla redazione di Svsport.it.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium